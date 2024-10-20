«Е сало и горiлка!»: Северных корейцев будут заманивать в украинский плен

Украине нужно не жаловаться Западу на якобы присутствие северокорейцев на фронте, а трубить во всю мощь украинской пропаганды, что в плену кормят лучше, чем в Корее.

Об этом на канале «Новости Live» заявил бывший замсекретаря Совбеза Украины, экс-замкомандующего ССО ВСУ генерал Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Если правильно провести в информационном поле подготовку к их прибытию, а офицеров, которые достаточно неплохо владеют корейским языком и проходили обучение в южнокорейских военных университетах, на Украине хватает. Поэтому, задание номер один для нашей ИПСО – начать активно работать против этой аудитории. Во-вторых, я более чем уверен, что если правильно подать в информационном поле, что кормят в Корее значительно хуже, чем в украинском плену, и ещё есть возможность зарабатывать деньги, если ты работаешь в плену, то определённая часть корейцев с удовольствием сдастся. Это зависит от нас, как мы информационно успеем промыть мозги северным корейцам», – сказал Кривонос.

В то же время он с неодобрением прокомментировал шум, который подняла вокруг этого киевская пропаганда.

«Разговоры о возможном использовании северокорейских войск на российско-украинском фронте сейчас просто отвлекает внимание украинского общества. И вместо того, чтобы задавать вопросы, почему мы в стране не отрабатываем мобилизационный план, почему мы не готовим собственное население, почему мы не усиливаем фортификационные сооружения, мы в информационном поле играем в пользу того, что кто-то за нас должен воевать. У нас огромное число вопросов внутри страны, которые мы должны обсуждать, а не говорить, что где-то кто-то там», – возмущался укро-генерал.