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24.01.2019, Киев, Владимир Гладков
 
Вооруженные силы, Происшествия, Скандал, Украина
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«Е#ал-дремал, ж#па горит» – солдаты ВСУ подожгли побратима

В сеть попало видео издевательств военнослужащих украинской армии над своим товарищем.

Ролик разместил экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко на своей странице в Facebook, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На данном видео показана та самая, «самая лучшая и боеспособная армия на континенте». Которую создал, и которой так гордится президент Украины Петро Порошенко. «Армия, мова, вера»… На эту армию тратятся миллиарды народных денег, и это в то время, когда пенсионерам не за что купить лекарств, оплатить коммунальные услуги, продукты питания, приобретение даже дешевой одежды, обувь. Именно эта армия, по версии Порошенко, «сдерживает оккупанта, и не дает захватить Европу».

По версии Омеляна, именно эта армия должна захватить Кубань, освободить Крым, Донбасс, и, возможно, дойти до Урала», – прокомментировал Журавко видеоролик.

На видео неопрятные ВСУшники издеваются над потрепанного вида и явно не совсем здоровым сослуживцем.

«Е#ал-дремал, ж#па горит», – восклицает несчастный под общий хохот сослуживцев.

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