ECDC: «Омикрон» ведет к более быстрому ослаблению иммунитета

14.01.2022  08:38 (Мск), Москва,
Олег Кравцов.  
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Дзен, ЕС, Медицина, Происшествия, Россия


Пока рано говорить о степени опасности стремительно распространяющегося по европейскому континенту нового коронавируснуго штамма «Омикрон».

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», «Известиям» рассказали в Европейском центре профилактики и контроля заболеваний (ECDC).

Пока рано говорить о степени опасности стремительно распространяющегося по европейскому континенту нового коронавируснуго штамма...

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По предварительным данным, болезнь при заражении этим вариантом протекает в менее тяжелой форме, однако опасность связана с тем, что существующие вакцины перед ним менее устойчивы.

«Еще рано давать полноценную оценку опасности «Омикрона», необходимы дополнительные исследования и данные, в том числе из стран европейского региона, чтобы полностью оценить, распространяется ли он на все группы населения. Тем не менее предварительные исследования показывают более низкую эффективность вакцин и более быстрое ослабление иммунитета при заражении данным штаммом», – сказали в центре.

Там отметили, что бустерная доза обеспечивает более сильную защиту от «Омикрона», а наличие хотя бы двух доз вакцины в любом случае предотвращает тяжелое протекание болезни.

«Вакцинация остается ключевым способом снижения воздействия нового штамма «Омикрон», однако для замедления передачи вируса необходимо соблюдать и другие меры, включая ограничение социальных контактов и оптимизацию систем тестирования. Необходимо обеспечить мониторинг эпидситуации», – резюмировали в ECDC.

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