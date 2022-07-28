Еда, жара и холод – оружие Путина. Три союзника России, которых боится Европа

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«Путиноцентричный» подход западной прессы к объяснению любых проблем и напастей, с которыми сталкивается Европа или даже весь мир, заставляет вспомнить ироничный стишок позднесоветских времен: «Пришла весна, настало лето, спасибо партии за это».

Примерно такие же аналогии возникают в голове после ознакомления с тональностью публикаций европейской прессы, посвященной аномальной жаре в нынешнем июле, к которой европейские правительства, как выяснилось, оказались решительно не готовы.

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«Молитесь о дожде. Аномальная жара в Европе работает на Путина» – кричит заголовок Bloomberg.

Но если «Генерал Мороз» – это привычный союзник русских еще с наполеоновских времен, то «русский след» в европейской жаре – это что-то новое.

Тем временем влиятельное издание Politico Europe подсчитало погибших в результате аномальной жары: более 2000 человек умерли в Испании и Португалии, и ожидается, что это число возрастет, когда данные будут опубликованы во Франции, Великобритании, Бельгии и Нидерландах, а также в большинстве стран Центральной Азии и Восточной Европы, где на минувших выходных все еще сохранялась адская жара.

Во многих частях Европы из-за сильной жары критическая инфраструктура вышла из строя из-за резкого повышения температуры. Так, лондонский аэропорт Лутон был вынужден приостановить полеты из-за того, что жара повредила взлетку. По той же причине оказалась закрытой большая часть британских железных дорог.

В Голландии, чтобы поддерживать мосты в рабочем состоянии, на них распыляли воду, то время как в Италии автодороги и железнодорожные пути, соединяющие Триест с остальной частью страны, пришлось закрыть, поскольку весь район охватили лесные пожары.

Во Франции и Бельгии остановились или сократили работу АЭС – из-за того, что охлаждающая вода стала слишком горячей. Не застрахованным от жары оказались даже Google, и облачное подразделение Oracle, столкнувшиеся с «отказами» охлаждающих систем в Великобритании, причем Oracle указала в качестве причины на «не по сезону высокие температуры».

Франция, Испания, Греция и Португалия оказались не готовы к масштабным лесным пожарам. Там, вместо развертывания дополнительных пожарных самолетов ЕС вел запоздалые переговоры об их покупке. Дания сообщила о самой высокой температуре воздуха за всю историю наблюдений в июле. Однако наибольшее количество смертей от жары было зарегистрировано не в обычно жаркой Испании или Италии, а в Германии, что лишь подчеркнуло беспомощность и неподготовленность местных властей.

По данным ВОЗ, меньше половины из 27 стран ЕС имеют планы действий по борьбе с последствиями экстремальной жары для здоровья, а из тех, которые есть, более половины из них недостаточно финансируются.

«Несоответствие между уровнем опасности и темпом действий – это скандал. Мы не знаем, когда произойдет следующее крупное событие, и мы не готовы», – цитирует Politico Europe главу Немецкого альянса по защите климата и здоровья, сети работников здравоохранения, Мартина Херрманна.

Еще одна проблема, всплывшая на марше – адаптация инфраструктуры городов к жаростойкости. Большинство домов в Северной Европе построены так, чтобы удерживать, а не отводить тепло, и, как правило, не имеют кондиционеров, а это означает, что для повышения их устойчивости к теплу потребуется массовая модернизация, которая стоит немалых денег.

Чтобы справиться с жарким будущим, Европе нужно сажать деревья, адаптировать строительные нормы и правила и инвестировать в материалы, способные выдерживать и жару и холод.

Также аномальная жара ударила по европейской экономике — энергетика, транспорт и коммуникации изо всех сил пытались работать при 40 градусов по Цельсию и выше. И тут выяснилось, что на фоне сильной жары в Европе подскочили цены на газ, что уже привело, как пишет Bloomberg, к повышению спроса на охлаждение воздуха. Ожидается, что количество энергии, необходимое для охлаждения превысит 10-30-летнюю норму по всему континенту.

Кто виноват? Конечно же, Путин, больше некому. Жара действительно усугубляет худший энергетический кризис в Европе за последние десятилетия. Политики привычно обвиняют Россию а «газовом шантаже» и фонтанируют планами по диверсификации, забыв о еще недавно безальтернативном «зеленом переходе».

Чиновники и торговцы энергоресурсами внимательно следят за тем, вернется ли в работу газопровод «Северный поток» в полном объеме, а пока что «Газпром», ожидающий обещанную немцами турбину для «Северного потока» методично «дрессирует» европейских потребителей «итальянской забастовкой», регулярно снижая давление в трубе под неоспоримыми предлогами регламентно-технических работ.

И это пока жара. Европейцы не забывают о том, что на носу зима, в связи с чем опять возобновятся гадания на тему, выдержит ли Европа без российского газа.

«У нас невероятно много ветра, солнца, воды и биомассы», – еще в мае говорили лидеры немецких «Зеленых», обещая континенту «климатически-нейтральное будущее».

Сегодня же разговор идет о том, что несмотря на все усилия Россия по прежнему использует зависимость в области энергетики для того, чтобы оказывать давление на европейские столицы, разрушая «единый санкционный фронт».

А еще, как мы знаем, Путин виноват не только в жаре и холоде, но также и в голоде. Во время своего нынешнего африканского турне Макрон так и сказал президенту Камеруна Полю Бийя:

«Еда – это оружие России».

Что интересно, Черный континент резко понадобился одновременно трем ключевым игрокам на геополитической доске. Пока Макрон окучивает западную Африку (Камерун, Бенин, Гвинея-Бисау), российский министр Лавров вояжирует по Африке восточной, а спецпосланник США на Африканском Роге Майк Хаммер сверяет часы с Египтом и Эфиопией.

«Нас обвиняют те, кто говорит, что европейские санкции являются причиной мирового продовольственного кризиса, в частности в Африке. Это совсем неправильно. Продовольствие, как и энергия, стали русским оружием войны… Мы должны помочь африканскому континенту производить больше для себя», – заявил Макрон в столице Камеруна, подзуживая африканцев «разорвать путы зависимости от российского зерна и энергоносителей».

Макрону заочно парировал глава МИД Уганды Джедже Одонго, назвавший разговоры о голоде в Африке попыткой Запада вовлечь африканские страны в конфликт между Россией и Украиной.

«Слушайте, африканцы не идиоты. Мы четко дали понять, что они не должны втягивать Африку в этот конфликт, говоря «голод в Африке», «голод в Африке», «голод в Африке». Я даже не знал, что Украина поставляет зерно в Африку, пока этот вопрос не возник. Но они делают так, будто это африканское дело, заставляя нас становиться частью конфликта», – цитирует угандийского министра англоязычная служба Голоса Америки.

Как видим, при желании «русский след» можно обнаружить в любое время года и при любой погоде. Интересно, в этом мире осталось хоть что-то, что не работало бы на Путина?