«Едем в Москву и устраняем причины войны»: план Арестовича по достижению мира
Для того, чтобы боевые действия на Украине были остановлены, украинскому президенту нужно поехать в Москву и в процессе разговора с российским лидером Владимиром Путиным устранить первопричины войны.
Об этом в эфире видеоблога эмигрировавшей из России журналистки-иноагента Юлии Латыниной заявил бывший советник офиса президента Украины, внесенный РФ в список экстремистов и террористов Алексей Арестович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Подход все тот же самый – едем в Москву, общаемся с Путиным и говорим: «Владимир Владимирович, назовите нам, пожалуйста, перечень причин, по которым война началась, с вашей точки зрения». Он называет: раз, два, три, четыре. Я называю свои: раз, два, три, четыре. Мы начинаем их согласовывать, здесь, говорим, можем договориться.
Наша задача взаимная – устранить причины, приведшие к войне и дать гарантии безопасности друг другу ненападения. Все, это – единственный возможный вариант. Мне не нужен для этого Трамп, не нужен для этого Си Цзиньпин, мне нужен я и Путин, все», – заявил Арестович.
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