«Единая армия России и Украины» – генерал США озвучил главный ужас НАТО

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Победа России на Украине приведёт к тому, что украинские солдаты войдут в состав ВС РФ, и это уже будет куда более масштабная угроза для остальной части Европы.

Об этом в кулуарах саммита НАТО в Вашингтоне заявил бывший командующий войсками США в Европе Бен Ходжес, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Неудача Украины станет катастрофой для остальной части Европы. Если Украина потерпит неудачу, миллионы украинских беженцев хлынут в Польшу и Германию, продолжатся перебои с поставками продовольствия и энергоносителей. И десятки тысяч украинских солдат будут поглощены российскими вооружёнными силами и призваны на службу. Так что значительно увеличатся возможности российских вооружённых сил. Это реальная угроза для остальной части Европы. Думаю, что европейские страны осознают это, и если США потерпят неудачу из-за новой администрации или по какой-то другой причине, угроза возрастёт для остальной части Европы», – переживал Ходжес.

Также он сказал и о геополитических угрозах.

«Если мы поможем Украине победить Россию, это изолирует Иран, Северную Корею… и удержит Китай. Потому что тогда китайцы увидят, что у Запада есть политическая воля, промышленный и военный потенциал, чтобы помочь Украине победить Россию, и дважды подумают в Индо-Тихоокеанском регионе. Если мы потерпим неудачу, то возрастёт риск того, что Китай примет ужасное решение», – паниковал генерал.