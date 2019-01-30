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30.01.2019, Севастополь, Галина Шершнева
 
Крым, Местная власть, Политика, Россия, Севастополь
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«Единая Россия» дала губернатору Севастополя урок хороших манер, а он обиделся

Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников будет отчитываться перед активом партии «Единая Россия» и жителями города о своей работе.

Об этом сообщается на сайте севастопольского отделения ЕР со ссылкой на секретаря генсовета партии Андрея Турчака, который побывал в Севастополе и встретился с Овсянниковым.

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“Сегодня мы договорились, что губернатор будет впредь «сверять часы» с нашим партактивом, отчитываться перед жителями о проделанной работе, вместе обсуждать и решать наказы людей», – цитирует пресс-служба ЕР слова Турчака.

Он отметил, что это новый формат работы, который позволит улучшить взаимодействие законодательной и исполнительной властей.

Публичные отчеты о деятельности правительства и губернатора стали темой одного из бесчисленных конфликта Дмитрия Овсянникова с городским парламентом. В прошлом году он сначала отозвал своего представителя из Заксобрания, потом перестал ходить к депутатам сам и запретил делать это подчиненным. Доходило до смешного, когда с повестки слетали вопросы важные для исполнительной власти. При этом Овсянников устраивал кулуарные отчеты для избранных — прикормленных депутатов и придворных журналистов.

Все это давало возможность оппонентам губернатора со спокойной совестью безальтернативно транслировать свою точку зрения в местных СМИ. В народе растет недовольство властью, которое уже проявляется уже не только ворчанием в общественном транспорте и соцсетях, но и серией одиночных пикетов под зданием правительства.

Дмитрий Овсянников отреагировал на урок от партии власти весьма своеобразно — пошел жаловаться оппозиционерам. Как сообщает пресс-служба правительства Севастополя губернатор сегодня в Москве встречался с лидером «Справедливой России» Сергеем Мироновым. Говорили о планах развития города.

Странноватый поступок для человека, которого рекомендовал на должность президент. Впрочем истеричные демарши стали фирменным стилем губернатора Севастополя.

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