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22.02.2019, Севастополь, Галина Шершнева
 
Крым, Местная власть, Политика, Россия, Севастополь
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«Единая Россия» пришлет в Севастополь спикера Госдумы вместо политтехнологов

«Единая Россия» не будет задействовать на выборах в Севастополе московских политтехнологов.

Об этом сегодня заявил журналистам секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак.

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«Я считаю, что это путь в никуда. Работа привозных технологов не дает результатов. Они нарисуют свою стратегию, исходя из своего видения, оторванного от реалий. Технологи должны воспитываться внутри регионального исполкома. Модель исполкома, которая сейчас выстраивается, представляет из себя избирательный штаб. Никаких дополнительных с точки зрения кадров сил и средств мы привлекать не будем», – сказал Турчак.

Он подчеркнул, что городская организация «ЕдРа» ориентирована на большинство в новом составе севастопольского Закса. Причем, должен быть сформирован такой состав депутатов, который будет конструктивно взаимодействовать с исполнительной властью в городе.

При этом Дмитрий Саблин, избранный сегодня руководителем севастопольской парторганизации, пообещал, что уже в марте в город приедет большая делегация депутатов Госдумы во главе со спикером Вячеславом Володиным.

«Сюда приедут все руководители комитетов, фракций Госдумы. По итогам визита депутаты лучше поймут проблемы севастопольцев. Чтобы после этой работы, после встреч с населением депутаты Госдумы знали реальную картину и понимали проблемы и чаяния жителей Севастополя», – сказал Саблин.

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