«Единая Россия» решила споить сторонников Навального

10.01.2019, Москва, Галина Шершнева

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский выступил сегодня с резкой критикой поправок в закон «О рекламе», которые предусматривают снятие запрета на рекламу пива, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Поправки были внесены депутатом от «Единой России» Антоном Горелкиным.

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«Вы хотите тихой сапой снять ограничения на рекламу пива. Пускай в пивной пене купается наша молодежь сколько угодно. Политический прогноз: ситуация будет ухудшаться, потому что полупьяным народом легче управлять. Напилась молодежь и не пойдет на Тверскую. Не появятся желтые жилеты. Пусть пьют», – сказал Жириновский с трибуны Госдумы.

Он, напротив, предложил ввести запрет на употребление алкоголя для всех российских чиновников.

«Пусть все управленческие звенья не курят и алкоголь не употребляют. Кому-то выгодно управлять полупьяными чиновниками. Подпоить его и премию дать, квартиру. Это приводит к печальным результатам», – заявил лидер ЛДПР.

Запрет на рекламу пива был временно снят на время проведения в России Чемпионата мира по футболу. Поправки Горелкина, снимающие запрет окончательно, были рассмотрены в первом чтении и приняты 18 декабря. Тогда в зале заседаний разгорелась бурная дискуссия по поводу нужности поправок в закон.