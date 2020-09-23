«Единая Россия» решила свои проблемы за счет Совета Федерации

23.09.2020, Москва, Елена Острякова

Секретарь генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак был избран сегодня первым заместителем председателя Совета федерации РФ.

Ему уступил свое место сенатор от Чувашии Николай Федоров, который занимал пост вице-спикера в течение 5 лет, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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За кандидатуру Турчака проголосовало 158 из 150 сенаторов, один воздержался, один был против.

Политолог Илья Гращенков считает, что переход Турчака в Совфед поможент снять «внутреннее напряжение» в «Единой России».

«Там в последний год шли внутренние трения и кулуарные бои. Перед политическим сезоном 2021 их необходимо было снять. Уход Турчака в Совфед расчищает дорогу людям Медведева, который в последнее время начал активно менять имидж партии и сам включился в процедуру партстроительства», – написал Гращенков в своем телеграм-канале.

С ним согласен его коллега Марат Баширов.

«Снятие вопроса о возможном трансферте управления в “Единой России” и ликвидация турбулентности, как политического явления в партии», – написал Баширов в своем телеграм-канале.

При этом он считает, что избрание Турчака означает признание его стратегии и тактики в партии успешной. Эксперт считает, что избрание Турчака означает наделение «Единой России» реальными инструментами лоббирования и ее участие в решении региональных задач.

«Фракция регионов в партии президента становится основной», – резюмировал Баширов.