«Единая Россия» в Госдуме накинулась на министерство экономразвития

09.02.2021, Москва, Елена Острякова

Министерство экономического развития РФ не просчитало экономические эффекты от второй волны коронавируса.

Об этом сегодня в Госдуме РФ заявил депутат от «Единой России» Владимир Гутенев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ряд показателей на 2021-23 годы вызывает сомнения в своей реалистичности. В качестве примера можно привести ожидание прироста инвестиций в основной капитал в 2-3 раза по сравнению с 2019 годом, особенно, с учетом падения в прошлом году. Кроме того, в прогнозе не учтены негативные процессы в глобальной экономике, которые имели место до пандемии.

В этой связи мы полагаем что прогнозные ожидания скорого восстановления темпов роста мировой экономики не получили своего подтверждения. В ряде случаев имеют место серьезные неточности и в прогнозах курса рубля к основным валютам, что оказывает существенное влияние на планирование других экономических показателей. Фракция отмечает, что одной из причин недостатков прогнозирования является отсутствие документов стратегического планирования», – сказал Гутенев.

Фракция «Единой России» считает необходимым в 2021 году доработать долгосрочный прогноз социально-экономического развития России на период до 2036 года.

«Министерство должно формировать будущее, а не фокусироваться на интерпретации статистических результатов», – подчеркнул Гутенев.

Также «Единая Россия» предлагает продлить налоговые каникулы для предпринимателей и мораторий на плановые проверки, развивать самозанятость, контролировать рост цен, субсидировать ипотечные кредиты, снизить издержки для инвесторов.

При этом неожиданно прозвучало предложение ввести новый налог на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР).