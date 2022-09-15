«Единая Россия» выиграла больше всех от «донбасского консенсуса»

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

На муниципальных выборах в Москве «Единая Россия» взяла 1160 мандатов из 1417. При этом «донбасский консенсус» никак не повлиял на результаты других партий.

Об этом на круглом столе в Москве заявил политолог Игорь Минтусов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

«Внешняя угроза либо ощущение угрозы сплачивает ядерный электорат «Единой России». Конечно, это было большим дополнительным важным аргументом, который помог «Единой России» достичь результатов в регионах… Но здесь есть некоторое противоречие, поскольку донбасский консенсус поддержали все партии, за исключением «Яблока». Почему же тогда «Справедливая Россия» набрала «целых» 20 мандатов, «Новые люди» – 20 мандатов, ЛДПР – 14 мандатов, КПРФ – 42 мандата. Почему-то консенсус не очень отразился на этих партиях, хотя они тоже поддержали это все», – сказал Минтусов.

Его коллега Александр Асафов полагает, что успех «Единой России» объясняется активной политикой этой партии в ЛДНР.

«Партия активней других субъектов участвует в восстановлении мирной жизни на новых территориях с самого начала. Несмотря на то, что абсолютное большинство парламентских партий поддержали решение по СВО, но деятельная работа, демонстрируемая электорату… Все депутаты Госдумы, все руководство партии посещают освобожденные территории ЛДНР. Это ответ, почему донбасский консенсус конвертируется в электоральные очки для «Единой России», – отметил Асафов.