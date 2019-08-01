Единое экономическое пространство Украины прекращает свое существование

01.08.2019, Киев, Максим Карпенко

Украина теряет свои последние отрасли, сохранявшие ее как единое экономическое пространство.

Об этом в эфире телеканала 112 заявил политолог Андрей Ермолаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам эксперта, статус «аграрной сверхдержавы», куда уверенно ведут Украину в последние несколько лет, предполагает отсутствие современного образования и политической элиты.

«Сейчас у нас есть три базовых элемента, благодаря которым Украина сохраняется как единое экономическое пространство. Это добывающий металлургический комплекс, энергетика, это наша инфраструктура, включая транспорт…

Шаг за шагом отрасли, которые имеют перспективу быть мощными игроками с участием частного капитала, крупных национальных и транснациональных групп, работающих в Украине, идет демонтаж нашего статуса как индустриального государства. Осталось еще три кластера… Возможно, ничего плохого для страны в этом падении статуса Украины и низведении его до мелкопоместной, полуаграрной страны нет, если на то есть воля общества.

Нужно просто понимать, что в такой стране исчезает как таковое современное образование – на него нет запроса рынка, исчезает современная наука, потому что это институт, который обеспечивает знанием государство, бизнес-элиты и общественную самоорганизацию, разрушается то, что можно назвать системой национально-политических коммуникаций, потому что для такой страны лучше ассоциация а-ля «Слуга народа», чем сильные политические и идеологические партии», – заявил Ермолаев.