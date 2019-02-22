//exit;
22.02.2019, Севастополь, Галина Шершнева
 
Крым, Местная власть, Политика, Россия, Севастополь
Просмотров:

«Единой России» в Севастополе верят больше, чем исполнительной власти – Турчак

Уровень поддержки «Единой России» в Севастополе выше, чем в других регионах страны.

Об этом сегодня заявил журналистам секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Мы не считаем, что уровень доверия к партии упал или падает. Он значительно выше, чем наша социология по другим территориям. Я бы не привязывал партию к уровню доверия к исполнительной власти, о котором мы все знаем», – сказал Турчак.

При этом он затруднился назвать конкретные цифры.

«Идет большое социологическое исследование. Его итоги будут подведены в начале марта. Будем ориентироваться на его результаты. Можно говорить о социологических данных, а можно о тех впечатлениях, которые мы получили за неполный месяц работы Дмитрия Саблина в регионе. Есть обратная реакция, люди верят и идут на откровенный разговор», – сказал Турчак.

Дополнительные социследования, по его словам, будут проведены после старта праймериз. Когда желающие балотроваться в городское Законодательное собрание заявят об этом, будет измерен их персональный уровень доверия. Решение о том, по какой модели пройдут праймериз — открытой или закрытой — будет принимать в Москве.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,










Загрузка...
За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]

Просьба к читателям поддержать работу модератора:
Карта «СБ России»: 5469380053262415, Кошелёк WebMoney: R521060319296
Все новости за сегодня
  • Февраль 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть