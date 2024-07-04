«Единоросс» Фёдоров: Наше начальство – США

Любовь Смирнова.  
04.07.2024 19:55
  (Мск) , Севастополь
Просмотров: 332
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, США, Украина


В России не прошла смена власти, и по-прежнему единоначалие за США, которые диктуют правила, по которым мы живем, в том числе экономически.

Такое мнение в эфире «Первого севастопольского» высказал депутат Государственной Думы России Евгений Фёдоров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В России не прошла смена власти, и по-прежнему единоначалие за США, которые диктуют правила,...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


«То есть по-прежнему Соединённые Штаты Америки являются начальством, одним центром власти для российской территории, как и для украинской, белорусской и всех остальных. Потому что не было смены, а власть никогда сама по себе по-тихому не уходит. Это всегда конкретный акт борьбы, в которой кто-то победил, кто-то проиграл, и за которым следуют правовые решения», – отметил он.

Попытка смены власти была в 2020 году на референдуме, который был направлен на переход власти от международных органов, олигархических кланов на национальный уровень. Но этот пункт не прошёл.

«Это не значит, что американцы нами командуют там в режиме военной вертикали власти – это значит, что они создают правила, по которым мы живём, в том числе экономические. У нас по-прежнему олигархическая экономика, деофшеризации не получилось...

Не случайно Путин недавно на закрытой встрече с олигархами говорил о деофшеризации. Или недавно Медведев сообщил, что «Яндекс», который формально перевелся в прошлом году в российский офшор в Калининградской области, оказывается где-то там на уровне иностранного агента. И так все – вся система, потому что не сменилась система власти», – пояснил Фёдоров.

Оставаясь в статусе «провинции однополярного мира», нельзя победить в СВОправящий класс не имеет такой цели и желания. И СВО будет длиться ровно столько, сколько понадобится источнику власти и правящему классу в целом принять решение о необходимости реформ по восстановлению суверенитета. И опора будет на ветеранов СВО, заключил депутат.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Июль 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июнь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть