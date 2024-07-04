В России не прошла смена власти, и по-прежнему единоначалие за США, которые диктуют правила, по которым мы живем, в том числе экономически.

Такое мнение в эфире «Первого севастопольского» высказал депутат Государственной Думы России Евгений Фёдоров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«То есть по-прежнему Соединённые Штаты Америки являются начальством, одним центром власти для российской территории, как и для украинской, белорусской и всех остальных. Потому что не было смены, а власть никогда сама по себе по-тихому не уходит. Это всегда конкретный акт борьбы, в которой кто-то победил, кто-то проиграл, и за которым следуют правовые решения», – отметил он.

Попытка смены власти была в 2020 году на референдуме, который был направлен на переход власти от международных органов, олигархических кланов на национальный уровень. Но этот пункт не прошёл.

«Это не значит, что американцы нами командуют там в режиме военной вертикали власти – это значит, что они создают правила, по которым мы живём, в том числе экономические. У нас по-прежнему олигархическая экономика, деофшеризации не получилось... Не случайно Путин недавно на закрытой встрече с олигархами говорил о деофшеризации. Или недавно Медведев сообщил, что «Яндекс», который формально перевелся в прошлом году в российский офшор в Калининградской области, оказывается где-то там на уровне иностранного агента. И так все – вся система, потому что не сменилась система власти», – пояснил Фёдоров.

Оставаясь в статусе «провинции однополярного мира», нельзя победить в СВО – правящий класс не имеет такой цели и желания. И СВО будет длиться ровно столько, сколько понадобится источнику власти и правящему классу в целом принять решение о необходимости реформ по восстановлению суверенитета. И опора будет на ветеранов СВО, заключил депутат.