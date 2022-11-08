«Единороссы» поссорились из-за военкора Сладкова

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Лидер НОД и депутат Госдумы от «Единой России» Евгений Федоров обвинил военкора Александра Сладкова в «подрывной работе на противника».

Фёдоров в ответ на сообщение военкора о тяжёлом положении и больших потерях в Павловке (ДНР) фактически призвал привлечь журналиста к уголовной ответственности «за работу на врага», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Депутат своё предложение оформил в виде голосования, где другие два варианта – «запретить не военнослужащим освещать СВО» и «я на стороне США и их шпионов».

Первый вице-спикер Андрей Турчак резко отреагировал на обвинения со стороны своего однопартийца по «Единой России». Он подчеркнул, что сегодня поездки депутатов в зону СВО должны быть не событием, а нормой, однако самого Фёдорова на фронте никто не видел.

«Сколько раз ни заезжал на «передок» – ни от кого и никогда не слышал, чтобы там хоть раз видели Фёдорова. Это говорит о том, что к своему народу этот «народный» избранник не стремится иметь ровным счетом никакого отношения. Зато в публичном пространстве Фёдоров горлопанит без умолку, да ещё умудряется публиковать оскорбительные сообщения в адрес тех, кто постоянно находится на передовой. Хотелось бы напомнить Фёдорову, что посты строчить – это, вам не мешки ворочать. Лучший способ доказать любовь к Родине, за которую так якобы болеет депутат, – это взять в руки автомат по примеру тех его коллег из ЕР, что уже находятся на фронте. Ну, или вместе с той же 155-ой бригадой отправиться на штурм Павловки. Если страшно на штурм, что ж – можно и картошку на полевой кухне чистить. Уверен, там тоже лишние руки пригодятся», – написал в своём тг-канале Турчак.

Он добавил, что «партия готова организовать Фёдорову трансфер и обеспечить необходимой экипировкой».

«А вообще, конечно, нам, все-таки, нужен закон об императивном мандате депутата-списочника. Как раз специально для таких балаболов, как Фёдоров», – предложил политик.

Авторы канала патриотического движения SERB сделали вывод, что Фёдоров попросту завидует военкорам.

«Сам дальше носа не кажет из Москвы, не говоря, что за все время – ни разу не был не то, что на Донбассе, но и даже в Крыму. Как же его бесит, что про него «великого» не пишет пресса, не показывают по телевидению, а военкоров почти каждый день мы видим на телеэкранах. Обычно Федоров, по своей накатанной колее, таких сразу называет ставленниками Госдепа. Ведь все СМИ и все телевидение же, по словам Федорова, скупил «под ноль» Госдеп, вот и показывают своих», – написали активисты.

«Помнится и SERB Федоров несколько раз называл ставленниками Госдепа за то, что про акции SERB, по срыву провокаций либерастов, писала пресса, а про пикеты с требованием суда над Горбачевым, даже самая захудалая провинциальная газетенка не упоминала ни словом. Вот и мучает Федорова зависть, вот и придумывает он небылицы, что его НОД признала ООН. И завидует, завидует…», – говорится в публикации.