Единороссы в Госдуме не захотели навлечь на себя гнев российских родителей

16.11.2020, Москва, Елена Острякова

Закон об изъятии ребенка из семьи за 24 часа при непосредственной угрозе его жизни и здоровью через экспресс-суд был отозван сегодня из Госдумы РФ.

Представители партии власти и оппозициции были единодушны в том, что он нуждается в доработке, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Как отец, я могу понять опасения, которые высказывают родители. Очевидно, что предложенные законопроекты нуждаются в доработке. Мы не имеем права допустить, чтобы в нашей стране из-за промедления или невмешательства государства пострадал хоть один ребёнок. Однако тема защиты детей, их жизни и здоровья не допускает неточностей», – заявил секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

«Вероятно, авторы проекта руководствовались лучшими побуждениями, действительно, известны случаи издевательского отношения к детям. Вспомним, например, ситуацию с мальчиком, которого не один год заставляли стоять на гречке, и она уже вросла ему в кожу или другие такие же изуверские случаи.

Но, как говорится, благими намерениями вымощена дорога в ад. Я понимаю, что за этим может последовать. В том числе и заказные изъятия детей из семей. Мы знаем примеры и незаконного усыновления, и кражи детей для преступных целей», – написала в своем телеграм-канале депутат Госдумы РФ от «Единой России» Елена Панина.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов приветствовал отзыв закона

«Мы не должны самоуспокаиваться. Ведь данный закон могут вновь попытаться протащить, только под другим соусом. Мы вместе с нашими союзниками среди широкой общественности будем жестко противостоять подобного рода попыткам», – сказал Зюганов.

Координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов считает отзыв закона победой над ювенальной юстицией.

«Левый Фронт поздравляет всех традиционалистов с очередной победой над ювенальной юстицией, которую так мечтают продвинуть в наше общество адепты Нового мирового порядка», – написал Удальцов в своем телеграм-канале.

Ранее законопроект раскритиковали патриарх Московский и всея Руси Кирилл и глава Совета по правам человека при президенте (СПЧ) Валерий Фадеев. В РПЦ напомнили о проблеме необоснованного изъятия детей у их родителей и нередких случаях административного произвола органов опеки, подчеркнув, что инициатива может оказаться рискованной.

Фадеев заявил, что такие значительные изменения законодательства нельзя проводить впопыхах, без широкого экспертного и общественного обсуждения, потому что тема изъятия детей очень тонкая.

Политолог Марат Баширов считает, что решение «Единой России» не поддерживать законопроект, одобренный правительством РФ, поднимет авторитет этой партии.

«Политическое явление «единоросс здорового человека» от секретаря генсовета партии власти Андрея Тручака сегодня вернуло накаленное и предельно вспыльчивое родительское сообщество в спокойное состояние – сырой и спорный законопроект об изъятии детей из семьи отозван из Госдумы после консультаций в руководстве партии. Мы уже отмечали, что Единая Россия сменила свою внутреннею парадигму с партии чиновников на партию людей. Сегодняшний маневр Турчака лишнее тому подтверждение», – написал Баширов.