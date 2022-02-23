Единожды предавши, кто тебе поверит. Навальнисты взяли в заложники своего соратника

Вал новостей геополитического характера сделал суд над блогером-уголовников Алексеем Навальным не таким интересным даже для обслуживающих его СМИ-иноагентов.

А между тем процесс проходит не без сенсаций, к коим традиционно истеричное фиглярство подсудимого не относится. Сюрприз преподнес один из свидетелей.

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Прокуратура обвиняет Навального в четырех эпизодах мошенничества на сумму 2,7 миллионов рублей. Всего по данным следствия, он похитил и потратил на личные нужды более 350 млн рублей, пожертвованных экстремистской ФБК, признанной иноагентом и запрещенной в России.

В качестве свидетелей обвинения были уже допрошены три человека. В том числе, бывший сотрудник ФБК Федор Горожанко. И вот он неожиданно заявил, что в ходе следствия на него оказывалось давление, а на самом деле он считает, что деятельность организации Навального была в финансовом отношении абсолютно честной.

«Считаю, что Навальный осуществлял свою деятельность в рамках закона. Человек создал организацию, платил зарплаты, нанимал людей, арендовал офисы, выпускал материалы, выдвинулся в президенты, открыл 50 региональных представительств, нанял несколько сотен человек на работу, написал президентскую программу, и что это он все сделал ради того, чтобы покушать в ресторане — я считаю, что это абсурд», – сказал Горожанко суду.

Подсудимый не удивился и стал задавать свидетелю вопросы, на которые получал удовлетворявшие его ответы. Помимо прочего Горожанко заявил, что опасается за свою безопасность, потому что говорит не то, что от него хотели услышать.

После суда он пропал, и на следующем заседании Навальный и его адвокаты сделали все, чтобы привлечь внимание к этому факту. Сегодня Горожанко сообщил телеканалу-иноагенту «Дождь», что уехал за границу.

Эту историю навальнисты преподают как отважный поступок человека, не желающего идти против совести. В это можно было бы поверить, если бы не скандальная предыстория, которая имела место весной прошлого года.

Тогда, напомним, навальнисты пытались собрать мега-митинг в поддержку своего вождя, который к тому времени был уже осужден за мошенничество и находился в колонии. Была поставлена амбициозная цель – собрать полмиллиона человек. Чтобы убедиться что она достижима, бежавшие за рубеж соратники блогера предложили желающим поучаствовать в грандиозном мероприятии – регистрироваться на специальном сайте, обещая полную конфиденциальность.

Когда количество зарегистрировавшихся приближалось к 200 тысячам, их список был похищен и выложен в сеть. 70% якобы желающих помитинговать оказались ботами, а вот у некоторых, реально поверивших в способность навальнистов хранить тайны, начались неприятности – их начали увольнять с работы.

Беглые соратники блогера впали в истерику, а потом затеяли расследование, чтобы выявить «крота». Поиск был недолгим. Виновным объявили Горожанко, который уже три года не работал в ФБК, но (о чудо!) сохранил доступ к компьютерной информации. Расследователи опубликовали выписки с банковских счетов Горожанко, из которых следовало, что ему наличкой был внесен неизвестным миллион рублей.

«Не важно даже, сколько ему заплатили: по 2 рубля за человека или по 30 серебренников. Поражает сам факт такой подлости от своего знакомого. И такие же чувства испытывают многие в нашей команде. Но важно помнить, что Фёдор Горожанко — только исполнитель. И что Путин и его администрация специально создают условия для развращения таких людей», – негодовал из Вильнюса замещающий Навального Леонид Волков.

Горожанко, а также члены его семьи были подвергнуты травле. Навальнисты обещали подать на него в суд за рубежом и при этом угрожали, что выехать из России он не сможет.

«Совсем скоро жизнь одной крысы разделится на до и после. Сам виноват, что поделать. А мы в очередной раз подтвердим, что всегда выполняем обещанное», – писал из Лондона еще один соратник блогера-уголовника Георгий Албуров.

Сам Горожанко все обвинения отрицал и удивлялся, откуда у расследователей оказалась информация о его банковском счете.

«Неприятно, конечно, то, что там выложили мой домашний адрес, мое имя, фотографию моего отца, откуда-то у них данные по моему банковскому счету, что похоже на взлом — так это данные с моего «Альфа-банка». Уже мне и моему отцу куча в соцсетях неприятных сообщений приходит. Не думаю, что какие-то преследования будут, но вообще – ситуация неприятная», – говорил он.

Следственный комитет выяснил, откуда у навальнистов появилась информация из банка. История всплыла грязненькая. ФБК нанял двух хакеров-любителей, которые развлекались тем, что взламывали чужие аккаунты в соцсетях. Среди их жертв оказалась и сотрудница «Альфа-банка», славшая своему молодому человеку интимные фото в личку.

Мерзавцы стали шантажировать женщину, угрожая слить снимки в сеть. Она согласилась на их условия и предоставила данные о счете Горожанко. Девушка не имела представления не только, кто он такой, но даже кто такой Навальный. Хакеры понимали, на кого работают, но в цели «расследования» их не посвящали. Сейчас все трое фигурантов находятся под следствием, им грозят реальные сроки.

Судя по тому, как за Горожанко вступалась прокремлевская пресса, подозрения навальнистов по его поводу были не беспочвенны. Федор увольнялся из ФБК из-за скандала сексуального характера: он не поделил девушку с еще одним видным навальнистом Иваном Ждановым. Возможно, он слил базу не только из корысти, но и из мести.

И вдруг спустя год на суде в Горожанко «заговорила совесть»? Верится с трудом. Более вероятно, что он сотрудничал со следствием также из мести. Ведь добавилась и новая обида – за травлю отца, за слив персональных данных в сеть. Но предавать сложно только первый раз. Нетрудно предположить, как его убедили устроить неожиданный перформанс на процессе.

Горожанко не мог не понимать, что после суда его ожидает очередной сеанс травли. Либеральный активист, он оказался выбит из привычной среды, и укрыться ему было негде. Навальнисты вполне могли пообещать Федору не только деньги (куда ж без них), но и безопасность в Европе.

После его выступления в суде беглые соратники Навального принялись расхваливать Горожанко, но от прежних обвинений не отказались.

«Мы не усомнились в этом обвинении. Все доказательства, которые мы предоставляли раньше и сейчас имеют место быть. Мы по-прежнему считаем, что Федор нашу базу украл и слил, но это никак не влияет на его поступок в суде, он все равно остается необыкновенно мужественным. Невозможно отменить факты. Факты мы видим. Тем не менее, человек, который находит в себе силы в критический момент встать на сторону добра, в любом случае заслуживает уважения»,- сказала сегодня в эфире радиостанции «Эхо Москвы» бывшая пресс-секретарша блогера-уголовника Кира Ярмыш.

Таким образом, Горожанко за границей и на коротком поводке. Скорее всего, его заставят озвучивать новые обвинения в адрес следователей, а не согласится, снова начнут травить.