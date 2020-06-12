12.06.2020, Белград, Алексей Топоров
 
Балканы, Косово, нацизм, Происшествия, Сербия
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Единственного сербского репатрианта в косовском селе избили и ограбили


Единственного серба, рискнувшего вернуться в село Опрашке муниципалитета Исток, поначалу лишили хозяйства, а затем избили и ограбили албанцы.

Об этом сообщили балканские СМИ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Сегодня утром, 12 июня, Петко Милетич были избит неизвестными албанцами, получив травмы головы и рук. По информации «вице-премьера» Косово по делам общин и репатриантов, серба Далибора Евтича, пострадавший был доставлен в больницу, где ему была оказана медицинская помощь. Глава ведомства сам инициировал заявление в местную «полицию».

Твит Евтича с фотографиями нанесенных Милетичу увечий

Однако, как показывает практика многочисленных аналогичных дел, албанские «правоохранители» не торопятся ловить своих соплеменников, нападающих на сербских репатриантов.

Помимо физического ущерба, Милетич получил и ущерб материальный: телефон, на который он пытался заснять нападавших, у него просто отобрали.

В свой родной дом серб с семьей вернулся десять лет назад.

«Нас тянули предки, мы не хотели, чтобы наш дом оставался пустым, заброшенным, – вспоминает пострадавший. – Мы надеялись на будущее, на более счастливую жизнь».

Петко Милетич

Поначалу Милетичи восстановили хозяйство – теплицы, и завели шесть коров. Жили с продаж домашнего сыра, пока неизвестные не сожгли все их имущество. Теперь семья, оставшаяся без источника дохода, живет на социальную помощь.

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