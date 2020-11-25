25.11.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
Вооруженные силы, НАТО, Политика, Украина
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Единственный фрегат Украины отправят на помощь НАТО в Средиземное море


Несмотря на конфликт в Донбассе, Украина в угоду НАТО будет затыкать своими военными дыры в Косово, Афганистане, Ираке.

Об этом в ходе публичной дискуссии «Украина-НАТО. Партнерство расширенных возможностей: что дальше?» заявил замминистра обороны Украины по вопросам европейской интеграции Анатолий Петренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы расширяем свою вовлечённость в мероприятия по боевой и оперативной подготовке. Особенно в спектре тех учений НАТО, которые отрабатывают действия в рамках коллективной обороны, согласно 5-й статьи Северно-Атлантического договора. Это важно, в первую очередь, для совместных действий в реальных операциях, где Украина, несмотря на продолжающуюся военную агрессию России, сохраняет участие своих контингентов.

Мы и дальше будем квалифицированно готовить и привлекать к операциям НАТО в Косово и в Афганистане лучших украинских специалистов. Для этого есть политическая воля и выделены необходимые ресурсы», – заявил Петренко.

«Кроме этого, в следующем году мы планируем привлечение наших новых катеров типа «Айленд» к операции НАТО «Морской охранник». А уже с 2023 года планируем, что наш флагман  фрегат «Гетман Сагайдачный» после проведения комплексных работ по усовершенствованию его технических возможностей будет тоже частью этой важной операции в Средиземном море, которая имеет непосредственное влияние и на черноморскую безопасность.


Вместе с министерством иностранных дел мы закончили подготовительную работу по направлению украинских военных в состав новой миссии НАТО в Ираке. И в ближайшее время это направление состоится», – рассказал украинский военный чиновник.

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