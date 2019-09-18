Единственный «гениальный» план Зе-дипломатов – обработать ЛДНР пропагандой

18.09.2019, Киев, Игорь Петров

Жителей ДНР и ЛНР надо убедить в том, что в составе Украины хорошо жить и есть перспективы, если же киевская пропаганда не сможет затронуть сердца жителей мятежных территорий – решение вопроса Донбасса следует отложить на неопределенное время.

Об этом в интервью Ukrlife.TV заявил директор Дипломатической академии при МИД Украины Сергей Корсунский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нужно сделать все максимально возможное, чтобы показать людям, которые там остались, у которых есть сомнения, и которым, может быть, нравится ДНР и ЛНР – Украина другая, в Украине нормальная жизнь, в Украине растет зарплата, есть работа, есть перспектива, страна динамична.

Эту информацию нужно дать. И, если это не получится, то, возможно, надо принять политическое решение и двигаться дальше, оставив эту проблему на потом», – сказал Корсунский.

Напомним, что Владимир Зеленский после своего избрания анонсировал начало информационной войны против ЛДНР за возвращение Донбасса под контроль Киева.