Единственный пророссийский кандидат снялся с выборов в пользу Лукашенко

27.05.2020, Москва, Елена Острякова

Председатель Либерально-демократическойпартии Белоруссии (франшиза ЛДПР) Олег Гайдукевич заявил, что передумал принимать участие в прзидентских выборах.

Об этом он заявил на пресс-конференции, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я считаю, что нельзя допустить слома страны. Я призываю всех пойти на выборы и проголосовать за действующего президента. Это не 2010 год, когда ЛДП снялась с выборов, назвав их цирком. Я не могу быть проституткой, я буду отстаивать свои убеждения. Я считаю, что мы должны отстоять свою страну и после выборов начать реформы», – сказал Гайдукевич.

По его мнению, все кандидаты, которые остались в гонке, кроме Александра Лукашенко «выступают за слом страны». Собранные в свою пользу 30 тыс подписей Гайдукевич передал действующему президенту.

Оппозиционный обозреватель Артем Шрайбман полагает, что участие Гайдукевича в выборах было страховкой Лукашенко на случай отказа прозападной оппозиции от участия в выборах.

«Когда бюллетень точно заполнится, спарринг-партнер уже не так нужен. А когда еще и рейтинги на дне, харизматичный популист, который работает на том же электоральном поле, что и Лукашенко, может просто не оставить президенту сторонников», – написал Шрайбман в своем телеграм-канале.

Олег Гайдукевич – единственный из потенциальных кандидатов, кто последовательно выступал за союз и интеграцию России и Белоруссии. Он говорил о выгодах Союзного государства и Евразийского экономического союза в начале этого года, когда Лукашенко систематически критиковал Россию.