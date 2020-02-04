04.02.2020, Донецк, Сергей Вредников
 
Вооруженные силы, Донбасс, Запад, Крым, Общество, Политика, Россия, Украина
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«Единственный шанс уцелеть Украине – нападение Путина» – Монтян


Настанет время, и президент РФ Владимир Путин наконец-то вспомнит, что пора «отжать» у американцев Украину как исконную, каноническую территорию.

Об этом в интервью официальному порталу ДНР заявила киевский адвокат Татьяна Монтян, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«ЦРУшники сидят в СБУ вместе с ФБРовцами, Украина находится под внешним управлением, это колония США и коллективного Запада.

И отбить Украину от коллективного Запада может только Россия, это же очевидно. Не зря они целыми днями орут, что Путин нападёт, если Путин нападёт, он, конечно, отобьёт», – заявила Монтян.

«Сейчас построят «Северный поток-2» наконец-то, разберутся с Сирией, Трамп выиграет свои выборы, после того, как дерьмократы пролетят с импичментом, и наконец-то вспомнят о нас, и Путин наконец-то вспомнит, что пора нас отжать у американцев как исконную каноническую территорию.

Я понимаю, что это единственный способ для Украины уцелеть, потому что сейчас эти твари, которые ею рулят, они её просто ухайдокают в ноль», – добавила киевский адвокат.

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