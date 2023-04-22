Единственный шанс ВСУ – наступать там, где нет русских – генерал Кривонос

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Российская армия на порядок превосходит украинскую в умении и возможности возводить фортификационные сооружения.

Об этом в эфире «5 канала» заявил бывший замсекретаря Совбеза Украины, экс-заместитель командующего ССО ВСУ генерал Сергей Кривонос, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Они [русские] однозначно превосходят нас в умении фортификационного оборудования местности. Потому что они уважение к фортификации вбивают в головы будущих офицеров и сержантов. К сожалению, у нас не уделялось должного внимания этим вещам. Хотя для государства это не стоит почти ничего», – сказал генерал.

Кривонос сравнил ВСУ с гитлеровцами, и заверил, что единственный шанс укронацистов – это наступать там, где не будет российской армии.

«Можно нарыть тысячу окопов, но если в них не будет людей, то это будет пшик. Вспомним пример «Линии Сталина», которая в 1941 году не сработала, и немцы за два-три дня перешли и продолжили наступления. Поэтому пусть роют сколько угодно, но способны ли они посадить туда необходимое количество людей? И для нас главное – наступать там, где не будет русских в этих окопах», – подытожил он.