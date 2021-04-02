«Единственный смысл натовских учений Defender Europe – война с РФ» – Арестович

02.04.2021, Киев , Вадим Москаленко

Новости Украины

Россия и Белоруссия специально проводят учения «Запад 2021», чтобы купировать возможное развертывание натовских сил, готовящихся к «Defender Europe» с мая по июнь.

Об этом в эфире YouTube-канала «Ukrlife.tv» заявил советник главы офиса президента Украины, спикер украинской делегации в ТКГ, русофоб Алексей Арестович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что касается нынешнего стаскивания войск, то я бы разделил две вещи. Первое – информационная кампания, которая проводится с российской стороны, поддерживаемая внутри Украины – либо полезными идиотами, либо людьми, которые работают как элемент этой кампании и которые говорят примерно следующее: на Донбассе нас ждет серьезное обострение, а, может, будет полномасштабная война. Я эту точку зрения не разделяю.

Пока моим объяснением, достаточно консервативным, является следующее. Начались масштабные учения НАТО, которые называются Defender Europe 2021 – это переводится «защити Европу». Их смысл, что на акваториях от Балтийского до Чёрного морей отрабатывается, ну давайте прямым текстом, война с Россией, тема вооружённого противостояния с Россией. Основной фокус – это Балканы и Крым, и всё, что севернее Крыма. Это – открытые источники, никто этого не скрывает. Активная фаз этих учений – май-июнь, а сейчас уже пошла подготовка – стягивание сил, логистика, переброска, что тоже является элементом учений», – рассказал Арестович.

Он добавил, что нужно понимать и тот нюанс, почему проводит Россия и Белоруссия учения «Запад 2021» в сентябре этого года.

«Если активная фаза учений в сентябре, как у российско-белорусских войск «Запад 2021» в этом году, то с марта стартует переброска войск и всё остальное. Потому что отрабатываются элементы стратегического развёртывания войск, а это полгода по срокам.

То есть, сейчас фактически столкнулись натовские и российские учения, фокусом которых является, возможно, ситуация на Балканах, возможные осложнения и в Черноморском бассейне, включая Крым и всё, что севернее Крыма. И россияне, переживая это как угрозу, реагируют на это переброской войск и в рамках учений «Запад 2021», и для того, чтобы купировать возможное развертывание сил НАТО, потому что они отрабатывают то, что они делали бы по войне, если бы Запад захотел на них напасть», – пояснил русофоб.