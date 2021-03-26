Единственный способ общения с Киевом – полномасштабная интеграция ЛДНР в РФ

26.03.2021, Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

Донбасс позволяет РФ собственной ценой оттягивать решения определённых внутренних и внешних проблем, однако, ресурс его не бесконечный.

Об этом говорили участники пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В «Минске» последовательно, пошагово сказано, что должно быть до момента передачи границ. Это зафиксировано. То, что это не работает, так поэтому возникает вопрос, что больше никаких переговоров быть не может. Потому что всё это саботаж на протяжении 7 лет, он ни к чему хорошему не приведёт.

Невозможно постоянно использовать ресурс Донбасса. Люди, по большому счету, ценой своей жизни защищают Россию сейчас, потому что если бы они сейчас закончили с Донбассом, то, я уверяю, возможностей давления на Россию было бы значительно больше. Вот и всё», – заявил социолог Евгений Копатько.

«Пока что Донбасс даёт возможность оттягивать, а не решать проблемы и возможности России. Зажечь по всему периметру, что они (Запад – ред.) сейчас и делают, по большому счету, нанести максимальный ущерб России. Эти тезисы мы пытаемся донести до политического руководства», – добавил он.

В свою очередь, директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов выразил мнение, что есть один способ положить конец спекуляциям Киева на тему силового решения конфликта на Донбассе.

«Ладно, в Москве осталось мало людей, которые помнят, что такое война, но надо помнить, что люди на Донбассе семь лет находятся в режиме войны. И для них очередные сообщения, что завтра будут прилеты, будет авиация или что-то, смерти подобны.

И мне кажется, что единственно правильным решением было бы предотвратить подобное разгорание конфликта – это, конечно, полноценная и полномасштабная интеграция Донбасса, республик в состав РФ. Тут совершенно это однозначно», – заявил Денисов.