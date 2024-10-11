Единственный устраивающий Россию вариант – капитуляция Украины, – Сивков

Для России неприемлемы никакие варианты остановки конфликта на Украине, кроме капитуляции режима в Киеве.

Об этом в эфире телеканала «Красная линия» заявил военный эксперт Константин Сивков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если мы пойдем только лишь на соглашение, что оставить… Первое, – если пойдет замирение по линии разграничения, это будет воспринято как военно-политическое поражение, и это приведет к революционному взрыву в России, сто процентов.

Потому что им одной Украины мало, – я имею в виду Западу, – и использовать такую благоприятную возможность, дискредитировать президента и взорвать Россию – это святое дело, они это сделают. Тем более, посылы к этому идут очень активно.

Второй вариант – если мы берем те области, которые вошли в состав России, они на это соглашаются, в этом случае у них остается украинская пехота. Причем, они начинают теплые отношения с нами в расчете получить нашу пехоту, и бросают против Китая. Этот вариант тоже нам неприемлем.

Единственный вариант, который приемлем для нас – это освобождение всей территории Украины, с капитуляцией. Как минимум до западных областей Украины, западные можно отдать поляка – хрен с ними. Но, по-хорошему, все полностью», – заявил Сивков.