Единство Запада без США оказалось «ноликом после палочки» – болгарский политик

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Отмена встречи на высоком уровне в формате «Рамштайн» из-за отказа президента США в связи с ураганом приезжать в Германию, означает, что весь это формат из более 50-ти стран, поддерживающих Украину, ничего не стоит без Штатов.

Об этом в эфире видеоблога UkrLife заявил экс-кандидат в президенты Болгарии Пламен Пасков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Реклама

По мнению Паскова, даже помощь, которую США требуют оказать Украине от Европейского союза, будет не безвозмездной, а кредитной.

«Слушайте, а кому нужно заниматься сейчас серьезно этими военными вопросами? Ну, в «Рамштайне» 57 стран. Оказывается, эти 57 минус одна – это были нолики после единички. Если единички под названием Джозеф Байден нет, что по техническим, что по климатическим, что по другим медицинским соображениям и причинам, все остальные «нолики» становятся тем, кем они есть, – ноликами. То есть, они были наполнителями в качестве количества, и от них ничего не зависело. Все остальные бюджеты, решения, военные специалисты в «Рамштайне», эти фотографии с формами – нет, ничего… А кто будет эти вопросы решать? Байден же сказал, Европа, дайте 35 миллиардов евро, в пересчете – 39 миллиардов долларов Украине. А Европа отвечает устами Урсуллы фон дер Ляйен: «Ноу, ноу, Джозеф, вы же понимаете, мы дадим, но не в качестве подарка, а дадим в качестве кредита»… Это попытка выделить какие-то 35 миллиардов, на самом деле, это не спасение Украины, а то, как спасаешь утопающего, нажимая ему на голову под водой, чтобы он глубже хлебнул», – заключил Пасков.