Единство Запада без США оказалось «ноликом после палочки» – болгарский политик

Анатолий Лапин.  
10.10.2024 17:27
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, ЕС, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, США, Украина


Отмена встречи на высоком уровне в формате «Рамштайн» из-за отказа президента США в связи с ураганом  приезжать в Германию, означает, что весь это формат из более 50-ти стран, поддерживающих Украину, ничего не стоит без Штатов.

Об этом в эфире видеоблога UkrLife заявил экс-кандидат в президенты Болгарии Пламен Пасков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Отмена встречи на высоком уровне в формате «Рамштайн» из-за отказа президента США в связи...

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По мнению Паскова, даже помощь, которую США требуют оказать Украине от Европейского союза, будет не безвозмездной, а кредитной.

«Слушайте, а кому нужно заниматься сейчас серьезно этими военными вопросами? Ну, в «Рамштайне» 57 стран. Оказывается, эти 57 минус одна – это были нолики после единички. Если единички под названием Джозеф Байден нет, что по техническим, что по климатическим, что по другим медицинским соображениям и причинам, все остальные «нолики» становятся тем, кем они есть, – ноликами.

То есть, они были наполнителями в качестве количества, и от них ничего не зависело. Все остальные бюджеты, решения, военные специалисты в «Рамштайне», эти фотографии с формами – нет, ничего…

А кто будет эти вопросы решать? Байден же сказал, Европа, дайте 35 миллиардов евро, в пересчете – 39 миллиардов долларов Украине. А Европа отвечает устами Урсуллы фон дер Ляйен: «Ноу, ноу, Джозеф, вы же понимаете, мы дадим, но не в качестве подарка, а дадим в качестве кредита»…

Это попытка выделить какие-то 35 миллиардов, на самом деле, это не спасение Украины, а то, как спасаешь утопающего, нажимая ему на голову под водой, чтобы он глубже хлебнул», – заключил Пасков.

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