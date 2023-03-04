«Едва не зашли осенью»: в ВСУ угрожают занять Донецк в этом году

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Чиновники ДНР якобы ещё прошлой осенью несколько раз уезжали из Донецка в Ростов, опасаясь, что в город вот-вот ворвутся ВСУ.

Об этом в эфире интернет-канала «UkrLife» заявил бежавший из Донецка заукраинский журналист Кирилл Сазонов, ныне вступивший в ВСУ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ватники в нас верят. По моим источникам, уже несколько раз из Донецка срывался могучий десант в Ростов семей и чиновников второго ранга. Верят в ВСУ. Тем более, у нас реально были шансы реально осенью туда зайти, были варианты, были разговоры», – скзаал ВСУшник.

«Ну, как бы нас не посвящают в такие стратегические планы, но, если мы понимаем, что с собой надо иметь в рюкзаке определённое количество продуктов, определённое количество б/к и быть готовым к выходу не пешком, значит это где-то рядом. Ну, ничего, мы зайдём в этом году. Конечно, зайдём. Там рядом совсем», – сказал Сазонов.