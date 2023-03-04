«Едва не зашли осенью»: в ВСУ угрожают занять Донецк в этом году

Вадим Москаленко.  
04.03.2023 14:35
  (Мск) , Киев
Просмотров: 1136
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Россия, Украина


Чиновники ДНР якобы ещё прошлой осенью несколько раз уезжали из Донецка в Ростов, опасаясь, что в город вот-вот ворвутся ВСУ.

Об этом в эфире интернет-канала «UkrLife» заявил бежавший из Донецка заукраинский журналист Кирилл Сазонов, ныне вступивший в ВСУ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Чиновники ДНР якобы ещё прошлой осенью несколько раз уезжали из Донецка в Ростов, опасаясь,...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


«Ватники в нас верят. По моим источникам, уже несколько раз из Донецка срывался могучий десант в Ростов семей и чиновников второго ранга. Верят в ВСУ. Тем более, у нас реально были шансы реально осенью туда зайти, были варианты, были разговоры», – скзаал ВСУшник.

«Ну, как бы нас не посвящают в такие стратегические планы, но, если мы понимаем, что с собой надо иметь в рюкзаке определённое количество продуктов, определённое количество б/к и быть готовым к выходу не пешком, значит это где-то рядом. Ну, ничего, мы зайдём в этом году. Конечно, зайдём. Там рядом совсем», – сказал Сазонов.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Март 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Февраль    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть