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Казалось бы, заголовки «По всей Украине жгут машины ТЦК и ВСУ» – топ-тема прошлого месяца. А тут – бац! – вторая серия.

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Сообщают о поджогах в Черновцах, Кировоградской области, Днепропетровске, Одессе — партизаны (а как их еще назвать) массово жгут машины, из которых за людьми охотятся убийцы. Некоторые смельчаки еще и успевают заснять надписи на бумаге «Гори, ТЦК».

Собственно, то, о чем я уже говорил — в обесточенной стране с неработающими камерами видеонаблюдения нужно ковать железо, пока горячо.

Ситуация яснее ясного — таким образом люди, а не «мясо» протестуют против нового закона о принудительной могилизации, согласно которому все мужчины в возрасте от 18 до 60 лет должны явиться в военкоматы для обновления данных (крайний срок 18 июля) Правда, после этой процедуры люди оттуда уже не возвращаются. А за неявку предусмотрен штраф от 17 000 до 25 500 гривен. Надо ли говорить, что все, кто имел деньги и в результате обогатил коллективного военкома Борисова, уже давно покинул страну. У оставшихся же попросту нет ни денег, ни прав. Тем более, что, если заплатишь, то все равно отправишься на мясо.

Между тем, помимо стандартных зверских методов — избиения, пытки, и иезуитских приемов вроде вызвать в военкомат «скорую» или доставщика еды, а потом отправить на фронт, тэцэкашники расширяют горизонты. Например, в Одессе они придумали переездные блокпосты, которые перемещаются по городу и оцепляют дворы — измором берут. Выйдет так мужик за лекарствами для больных родителей, и тоже уже не вернется.

В других городах свои «проказники» – вот и горят их машины. И будут гореть.

Одним из первых, еще во время июньской волны поджогов, тревогу забил одесский депутат-порошенковец Андрей Вагапов:

«Как выяснилось, русня сделала телеграм-канал, в котором заказывает и проплачивает фотографирование военной техники в Одессе и поджог ее. Причем платят 1000 грн. за фото и 2000-4000 грн. за поджог. Противно, что эти чудовища живут среди нас. Их мы защищаем и за них, в том числе, воюем», — написал тогда он.

Действительно, запрещенные на Украине паблики часто дают ссылку: «Жители Украины, присоединяйтесь. Пишите: @Dozorukr, вам объяснят, что делать».

Правда, ни о какой оплате там речи не идет.

Только тупая мразь не может уразуметь, что люди в любом случаи жгут машины смерти не за деньги. Люди просто не хотят воевать за мразь. Это как если бы узники концлагеря воевали за Гитлера. Впрочем, оккупанту не понять, что не все в этой жизни покупается за деньги. Этим, собственно, и отличается украинец от русского.