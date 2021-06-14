Ефрейтор ВСУ расстрелял сослуживцев, обвинивших его в пророссийских взглядах

14.06.2021, Донецк, Сергей Вредников

Новости Украины

Издевательства и избиения украинскими боевиками своего «побратима» из-за проживающих в РФ родственников закончились пьяной дракой и перестрелкой с летальным исходом.

Об этом сообщает пресс-служба Народной милиции ЛНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора»

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Отмечается, что боевики 9-го батальона 59-й бригады ВСУ старший сержант Морозов и сержант Комар, находясь на передовых позициях в районе Светлодарска, в состоянии алкогольного опьянения «морально унизили и нанесли побои сослуживцу ефрейтору Котюку, обвиняя его в пророссийских взглядах из-за проживающих на территории России родственников».

В ходе потасовки ефрейтор открыл беспорядочный огонь из автомата в направлении обидчиков.

«В результате происшествия сержант Комар от полученных ранений скончался на месте, а Морозов получил огнестрельное ранение правого предплечья», – сообщили в пресс-службе и добавили, что со слов сослуживцев, ефрейтор неоднократно подвергался избиениям и издевательствам со стороны «побратимов». «В настоящий момент проводится разбирательство, устанавливается роль и место младших командиров, систематически закрывавших глаза на неуставные взаимоотношения и пьянство в подразделении», – подытожили в ведомстве.