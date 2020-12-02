Ефремов из тюрьмы: покаяние или фарс?

01.12.2020, Москва, Платон Беседин

Михаил Ефремов из тюрьмы написал покаянное письмо вдове убитого им Сергея Захарова. Напомню, что последний погиб в ДТП, устроенном пьяным актёром. После чего Ефремов был посажен в тюрьму – и сменил адвоката, отправив в отставку скандального Эльмана Пашаева.

Собственно, именно последнего Михаил Олегович и обвинил в том, что раньше не отличался особым состраданием к погибшему и его родственникам. Ефремов заявил, что не находил правильных слов ранее, в том числе, из-за влияния Пашаева, а вообще жизнь его разделилась на «до» и «после» трагедии. Нынешнее же письмо с извинениями вдове показалось искренним и человечным. Так отметил её адвокат Александр Добровинский.

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Дай Бог, чтобы, действительно, искреннее и человечное. И тогда отправленный за решётку Михаил Ефремов искупит не только свой грех, но и станет примером иным виновникам.

Однако, согласитесь, возникает логичный вопрос: почему актёр не написал ничего подобного ранее? Да, сейчас он заявляет что-то вроде «невиноватая я – он сам пришёл». И главным злодеем представляется Эльман Пашаев. Вот, к примеру, Ефремов сообщает, что неоднократно просил своего адвоката не делать заявлений о семье погибшего, но тот не слушал и «продолжал говорить хамские вещи в адрес семьи».

Хорошо, пусть так. Но сам-то Ефремов отчего через раз юродствовал на судах? Шутил и злословил? И вообще, не только не выказывал никакого раскаяния, но и откровенно проверял на прочность и судебную систему, и общественность. Мол, а что вы мне такому классному сделаете? Это тоже Пашаев настроил и подстроил? Вряд ли.

Ни о каком покаянии сразу Ефремов и не думал. Для начала он заявил – пьяный, – что погибшего вылечит, так как денег у него до … – много. А после провоцировал и строил из себя великомученика непричастного, практикуя, между прочим, попытки оспорить даже своё нахождение за рулём. Так ведут себя раскаявшиеся мужчины? Нет, так не ведут себя ни раскаявшиеся женщины, ни мужчины. А вот трусы – да, тем свойственно.

И если что и перевернулось в сознании Михаила Олеговича, то исключительно после тюрьмы. Однако, вполне возможно, что и тут ничего не переключилось, а разыгрывается карта с покаянием, потому что сидеть – пусть и в максимально комфортных условиях – невмоготу.

На подобные мысли наводит и тот факт, что покаянное письмо вовсю сейчас расхваливают светлоликие господа и дамы, причисляющие себя к либералам, и тем истинный либерализм опорочивающие. Почему так? Да потому что столь настырно и долго Ефремова пропихивали в первый ряд совести нации, её моральных авторитетов. А на выходе он оказался – ну, скажем прямо – так себе. Со свиным рылом в калашный ряд.

Что ж, теперь у Ефремова и иже с ним есть последняя попытка реабилитации. Не перед вдовой, не перед семьёй, а исключительно перед теми, кто делал на актёра ставку в своей грязной игре. К сожалению, ничего общего с покаянием подобные ходы не имеют.