Ефремов, который себя потерял

16.09.2021 17:08 (Мск), Москва, Платон Беседин

Злословить не хочется. Ёрничать тоже. Однако акценты сделать необходимо. И, по возможности, сказать правду, важную правду. Я о деле Михаила Ефремова, конечно же.

На днях актёр, блистательно исполнявший роли самого себя, решил обжаловать приговор по делу, в котором он, устроив пьяное ДТП, убил человека. Хотел Михаил Олегович выйти из тюрьмы пораньше. Тяжело ему в колонии. Астма обострилась.

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Оно, вероятно, и так, конечно. Но беда в том, что слишком долго Ефремов перекладывал вину с себя на кого-то другого. Слишком долго. И то обстоятельства ему не милы были, то судья, то вообще семья убитого. Именно этим Ефремов в конечном счёте и лишил себя уважения и сочувствия.

Но вот проходит время, он просит пересмотреть приговор и опять валит всё на кого-то другого. Прежде всего, на скандального адвоката Пашаева. А о себе Михаил Олегович, если и говорит, то исключительно в контексте «оступился». Однако после того, как ты упал, как убил, неужели не раскаялся?

Беда в том, что Ефремов, по сути, прав в одном. Его развратили. Та система, та матрица, которая существует вокруг, позволяет слишком многое определённым личностям. Исключительно потому, что они принадлежат к привилегированному классу. Ефремов ведь «золотой мальчик», стопроцентный мажор, который свои деньги, да, зарабатывал, но не так чтобы слишком усердными путями. И при этом снова и снова вещал о тяжёлой судьбе человека творческого в России.

К слову, было в этом особое лицемерие. Оно же стопроцентно и в том, сколь слишком усердно Ефремов лепил из себя совесть и честь России. А когда произошло то, что трагически произошло, повёл себя грязно и отвратительно.

Да, нет никакого смысла мучить человека просто так, но и невинные тоже должны быть отмщены. И в тюремном заключении Ефремова будет истинный толк лишь тогда, когда придёт если не полное, то хотя бы частичное его осознание и, как следствие, выход из состояния «а все можно».

Пока это, к несчастью, просматривается слабо. И те, кто ратует за пребывание Ефремова в тюрьме, жаждут вовсе не крови, как кто-то подать старается. Нет, всё куда чище и яснее: люди устали от того, что «все животные равны, но одни равнее других» в мире, делящимся на хищников и их жертв. Слишком много было несправедливости, чтобы допустить её и ещё и в этой истории.