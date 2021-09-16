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16.09.2021 17:08 (Мск), Москва, Платон Беседин
 
Авторская колонка, Дзен, Криминал, Общество, Россия
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Ефремов, который себя потерял

Злословить не хочется. Ёрничать тоже. Однако акценты сделать необходимо. И, по возможности, сказать правду,...

Злословить не хочется. Ёрничать тоже. Однако акценты сделать необходимо. И, по возможности, сказать правду, важную правду. Я о деле Михаила Ефремова, конечно же.

На днях актёр, блистательно исполнявший роли самого себя, решил обжаловать приговор по делу, в котором он, устроив пьяное ДТП, убил человека. Хотел Михаил Олегович выйти из тюрьмы пораньше. Тяжело ему в колонии. Астма обострилась.

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Оно, вероятно, и так, конечно. Но беда в том, что слишком долго Ефремов перекладывал вину с себя на кого-то другого. Слишком долго. И то обстоятельства ему не милы были, то судья, то вообще семья убитого. Именно этим Ефремов в конечном счёте и лишил себя уважения и сочувствия.

Но вот проходит время, он просит пересмотреть приговор и опять валит всё на кого-то другого. Прежде всего, на скандального адвоката Пашаева. А о себе Михаил Олегович, если и говорит, то исключительно в контексте «оступился». Однако после того, как ты упал, как убил, неужели не раскаялся?

Беда в том, что Ефремов, по сути, прав в одном. Его развратили. Та система, та матрица, которая существует вокруг, позволяет слишком многое определённым личностям. Исключительно потому, что они принадлежат к привилегированному классу. Ефремов ведь «золотой мальчик», стопроцентный мажор, который свои деньги, да, зарабатывал, но не так чтобы слишком усердными путями. И при этом снова и снова вещал о тяжёлой судьбе человека творческого в России.

К слову, было в этом особое лицемерие. Оно же стопроцентно и в том, сколь слишком усердно Ефремов лепил из себя совесть и честь России. А когда произошло то, что трагически произошло, повёл себя грязно и отвратительно.

Да, нет никакого смысла мучить человека просто так, но и невинные тоже должны быть отмщены. И в тюремном заключении Ефремова будет истинный толк лишь тогда, когда придёт если не полное, то хотя бы частичное его осознание и, как следствие, выход из состояния «а все можно».

Пока это, к несчастью, просматривается слабо. И те, кто ратует за пребывание Ефремова в тюрьме, жаждут вовсе не крови, как кто-то подать старается. Нет, всё куда чище и яснее: люди устали от того, что «все животные равны, но одни равнее других» в мире, делящимся на хищников и их жертв. Слишком много было несправедливости, чтобы допустить её и ещё и в этой истории.

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