Ефремов обломал упоротую телеведущую

05.10.2019, Киев, Вадим Москаленко

Война в Донбассе – в первую очередь, результат действий участников государственного переворота 2014 года, а не вмешательства России. Вина за огромные потери украинской армии в «котлах» лежит персонально на Петре Порошенко, который пытался блефовать на переговорах в Нормандском формате.

Об этом в интервью интернет-каналу «Vласть vs Vлащенко» рассказал экс-глава фракции Партии регионов в Верховной Раде, недавно вышедший на свободу политик Александр Ефремов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вы признаёте вмешательство России в жизнь Украины, то, что они привозили оружие на восток?» – спросила телеведущая Наталия Влащенко.

«Я признаю то, что Украина за последние годы вначале была субъектом международной политики, потом стала объектом, а сегодня, к сожалению, её превращают в какую-то разменную карту. Безусловно, находясь рядом, такое огромное государство, как РФ, не может спокойно смотреть на те вещи, которые происходят. Безусловно, вмешательство со стороны РФ есть, но задача власти найти ответы на те вопросы, которые стоят здесь, в Украине», – заявил Ефремов

«Ну, в Иловайске кто-то же расстрелял полторы тысячи наших бойцов?», – наседала журналистка.

«Я помню другое, я помню встречу на высшем уровне в Нормандском формате, когда Петра Порошенко предупреждали по Иловайску. Вы помните это совещание президентов четырёх стран?

В рамках этого совещания его предупреждали о том, что очень сложная ситуация, из которой необходимо найти вариант выхода. Короче, был дан намёк, что необходимо дать людям выйти из этого коридора, на что Порошенко ответил: «у нас там никаких проблем нет». На что другая сторона улыбнулась – ну, раз у вас нет проблем, значит, всё…

Но так нельзя, тем более, когда ты ответственен за жизни многих людей. Я не хотел бы, чтобы мы свои ошибки перевешивали на других, за которые нам отвечать», – рассказал экс-нардеп.

«То есть, вы не признаёте войны с Россией, которая на востоке сейчас идёт, вы считаете, что там что-то другое происходит?» – еще раз спросила Влащенко.

«Я не считаю, я знаю, что там в моём понимании происходит, я жил там, родился. Я знаю, как люди реагировали на те события, которые происходят. Более того, я информировал и предупреждал об этом Турчинова, который в то время был президентом, позже я разговаривал на эту тему с Порошенко, он меня после инаугурации пригласил, и я высказывал свою точку зрения по тем событиям. И я говорил, что сегодня можно было решить проблему на его уровне. Необходимо было только политическую волю иметь, – и больше ничего.

В тот период была принята вся законодательная база. Первый вопрос, как бы мы там ни говорили, – вопрос русского языка.

Второй вопрос – это перераспределение финансовых полномочий между территориями.

И третий – внеблоковый статус нашего государства», – заявил бывший политзаключённый.

«Сразу же, как только произошли известные события 2014 года, что произошло? Начали принимать закон об отмене закона по языкам, которые есть, и отсюда пошло-поехало.

Людей, которых провоцировали, взбудораживали таким образом – я и сегодня не могу дать ответ, для чего это делалось. Потом я это понимал так, что кому-то не нужно было, чтобы принимали участие в политических действиях, голосовании, нужно было победить в первом туре, а с Востоком это было сделать невозможно, поэтому были устроены эти все вещи, но в конечном итоге они вылились в преступление перед нашим государством», – добавил Александр Ефремов.