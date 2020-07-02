Ефремов обжег горло кокаином и рассек губу своей любовнице

02.07.2020, Москва, Олег Кравцов

Народный артист России Михаил Ефремов, который, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, стал виновником смертельного ДДП в Москве, бил своих женщин.

Об этом «Комсомольской правде» рассказал режиссер Валерий Сергеев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Миша Ефремов поднимал руку на женщин. А женщины его любили и все терпели. Запомнившаяся история, когда он в порыве гнева запустил чашкой в свою возлюбленную, актрису Наталью Ионову. Только за то, что она посмела ему возразить, а он этого не выносил. Чашка разбилась, и осколок рассек девушке губу. У нее остался шрам на всю жизнь», – вспоминает режиссер.

Затем актриса не выдержала издевательств и ушла из руководимого Ефремовым театра, а потом и из профессии.

«Он так многим жизнь поломал. Многие сотрудницы «Современника-2» прошли через постель Миши. Он был неуемным в этом плане, менял одну, другую. Он принял Асю Воробьеву завлитом «Современника-2» через постель, не погнушавшись, что она на тот момент была женой Антона Табакова. Она родила ему сына Никиту. И актрису Евгению Добровольскую тоже принял в труппу коллектива таким же образом, она стала его третьей женой, тоже родила сына.

Из-за его пьянок театр штормило. Директор «Современника-2» мне плакался, что, приехав на гастроли, Миша запил и по пьяной лавочке поменял заявленный репертуар, оставил в афише один и тот же спектакль. Директор за голову хватался. Но спорить с Мишей было бесполезно, иначе он лез в драку», – отмечает собеседник издания.

«Всех своих жен он подсаживал на выпивку, – утверждает Сергеев. – Ася Воробьева настрадалась от него и сбежала. На его третью жену Евгению Добровольскую достаточно посмотреть – все на лице написано. Четвертая жена Ксения Качалина спивается. Пятая жена Соня до последнего терпела пьяные дебоши Ефремова».

Агрессивное поведение Ефремова по пьяной лавочке подтверждает и бывшая завлит МХТ Чехова Татьяна Бронзова.

«Он совсем не добрый человек. Веселый среди друзей. А если кто-то ему будет перечить, то может ударить. И тогда уж не разбирается, кто перед ним – мужчина, женщина или старик. В милицию его не раз забирали. Он, кстати, так в армии оказался. Избил пожилого ветерана, который сделал ему замечание. Чтобы Мишу не упекли в тюрьму, отец его отправил в армию.

Позже Ефремов уволил сына из театра за то, что он покалечил одного человека – сильно ему ударил в пах. Тот человек не может иметь детей. Против Миши возбудили уголовное дело, но закрыли его благодаря связям Олега Ефремова», – рассказала экс-завлит МХТ Чехова.

По ее словам, Ефремов регулярно бил своих жен, четвертая из которых – Евгения Качалина – свела его с наркотиками.

Также она рассказала, как на гастролях Ефремов объявил, что не может играть и попросил замену.

«Я спрашиваю: «Что случилось?» «Сильно болит горло. Еле дышу». Я вызвала врача. Доктор мне потом говорит: «Да какая простуда, у него все обожжено. Это кокаин. Лишнее он принял, надышался». Тогда мы впервые с этим столкнулись. Я рассказала все Олегу Ефремову, чтобы он обратил внимание. Он мне не поверил. А потом вскоре уволил сына из театра», – вспоминает Бронзова.

Напомним, что вечером 8 июня в центре Москвы Ефремов не справился с управлением внедорожника, вылетел на встречную полосу и врезался в фургон «Лада», за рулем которого находился курьер компании «Деликатеска.ру» Сергей Захаров, впоследствии скончавшийся в больнице. Экспертиза показала, что Ефремов находился в состоянии сильного опьянения. Также анализы показали в его крови наличие кокаина и марихуаны.