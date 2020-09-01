Ефремов юродствует. Последствия будут чудовищные

01.09.2020, Москва, Платон Беседин

«Гюльчатай, открой личико», – звучало в легендарном советском фильме. А вот в кино российском появились уже иные герои.

Одним из них до недавнего времени считался Михаил Ефремов. Впрочем, лавров киноактёра ему было мало, а потому до кучи он претендовал ещё и на статус морального авторитета, совести нации. И в том ему активно способствовали.

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А потом пьяный Ефремов на автомобиле в ДТП убил человека. Тут же, едва Михаил Олегович вывалился из машины, началась кампания по обелению артиста.

Сначала она шла в стандартном режиме. Пожалеем, да как же мы станем жить без великого артиста – ну, и далее в том же духе. Да и сам актёр записывал то покаянные обращения к народу («нет больше Мишки Ефремова»), то признавался в любви к Путину.

Однако притворство длилось недолго. Артисту, видимо, надоело. Да и его адвокат Пашаев очень старался. То Ефремова забирали в больницу с инсультом, то выяснялось, что он вообще за рулём не сидел.

И наконец – почти развязка. Ефремов решил юродствовать. На последнем судебном заседании актёр откровенно издевался и над здравым смыслом, и над присутствовавшими, являя убийственную надменность. Оказалось, к примеру, что Михаил Олегович сомневается, находился ли он за рулём в тот вечер. Эту «тему» подтвердили и якобы два свидетеля, взявшиеся невесть откуда. А если и был, то Ефремова втянули туда насильно. Сволочи!

Или вот реплика: «Тут моя вина несомненно есть – она в пьянстве. Но всю вину за Великую октябрьскую революцию я брать не собираюсь». Или такое – брошенное в ответ на просьбу адвоката продемонстрировать, как актёр поступил с ремнём безопасности: «Не мог бы! Мой съемочный день слишком дорого стоит!». Ну и до полного комплекта – коверканье фамилии адвоката Добровинского на Добросвинского и требование ещё одному адвокату: «Неудобно стоять — тогда на колени! Или можно лечь — мне тоже будет приятно».

Да уж, маски, как говорится в подобных случаях, сброшены. Актёр, похоже, окончательно устал изображать хамелеона или попросту уверовал в собственную безнаказанность. Ведь и объяснение его, и поведение становится всё более фантастичным – причём, фантастика эта ближе к антиутопии.

И теперь мы видим, что на самом деле представляют из себя так называемые лучшие люди страны, эти светлоликие господа, которые поучали всех жизни и раздавали советы с апостольским видом. Впрочем, дураки и мерзавцы, которые верили подобным «мессиям», вряд ли изменят своё мнение – на то они, собственно, дураки и мерзавцы. Но вот для сомневающихся узреть истинный лик Ефремова, определённо, будет полезно. Теперь окончательно стало видно, в каком лицемерии, надменности и чувстве безнаказанности обитал актёр.

Однако есть тут и риск. Серьёзный риск, спровоцированный подобным поведением. Ведь если Михаила Олеговича не накажут, не дав ему достойный срок, то и без того болезненному, нервному обществу дадут окончательный сигнал – «все животные равны, но одни равнее других».

Допустят ли это? Могут – в силу наплевательства, лобби или глупости – и тогда последствия будут чудовищными. В общем, поберегись.