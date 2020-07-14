Египет разместил ЗРК С-300 в Ливии для защиты от турецкой агрессии

14.07.2020, Москва, Анатолий Самойленко

Twitter-аккаунт Libya News сообщает, что два египетских ЗРК С-300 были развернуты на территории Ливии для защиты восточного региона страны.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Дополнительных деталей не сообщается, однако подчеркивается, что военная техника нужна для защиты от турецкой агрессии и сил так называемого Правительства национального согласия Ливии.

Совместные действия ливийских и египетских военных ранее одобрила Палата представителей Ливии. Официальные власти опубликовали заявление, в котором призвали Египет вмешаться в конфликт внутри страны. Поддержку Египта запросили после начала прямой интервенции со стороны Турции.

Президент Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси ранее подчеркивал, что в случае пересечения турецкими силами линии Сирт — Аль-Джуфра египетские военные воспримут это как акт прямой агрессии. Данное вмешательство, по заверениям официального Каира, является актом самообороны.

Ливийские парламентарии призвали силы Египта для помощи в защите от протурецких террористических группировок.

«Мы призываем братские египетские войска присоединиться к ливийской армии для противодействия оккупации и защиты безопасности страны и всего региона», – подчеркнули в Палате представителей.