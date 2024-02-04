«Египетский сценарий или военный переворот» – до чего доиграется Киев с законом о мобилизации

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Украина может превратиться в «гетманат», когда страна будет разбита не на области, а на полки. «Египетский сценарий» военного переворота несёт риски для украинской государственности, но он реален, если политики заиграются в мобилизацию, не предложив перспектив мира.

Об этом на канале киевского пропагандиста Александра Шелеста заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В эфире обсуждали вероятность выступления министра обороны Умерова и зависшего на грани отставки главкома ВСУ Залужного в Верховной раде, когда будут представлять законопроект о мобилизации.

При этом, по мнению подавляющего числа экспертов, прогнозируется, что Умеров будет агитировать за мобилизацию, тогда как для Залужного демонстрация причастности к такому закону будет политической смертью.

Бортник предположил, что главком может, наоборот, сделать ставку на настроенных воинственно радикальных нациков и выступить за ужесточение норм.

«Сегодня стоит выбор, на какую часть общества сделать ставку. Жёсткая мобилизация – это требование пассионарной части общества. Воюющих, волонтёров, членов их семей. Основная масса военных поддерживает мобилизацию, потому что в новой волне они видят возможность уйти с фронта хотя бы в отпуск. Поэтому, если Залужный, например, решит до конца делать ставку на военных, на пассионариев, на силовую среду, то он выйдет, и будет рубить калёным железом политиков, требуя ужесточить, усилить, мобилизовать. Если Залужный сделает ставку на пассионариев, знайте, что мы идём по египетскому сценарию, что в конце нас может ждать армия как стабилизирующий государство политический фактор. Такое у нас в истории было – что такое было гетманат Хмельницкого? Территория государства была разбита не на области, а на полки», – заявил Бортник.

Отвечая на вопрос о военном перевороте, эксперт отметил, что вариант такой исключать нельзя, однако последствия его могут быть катастрофические, в первую очередь, для фронта.

«Что касается военного переворота, может быть, сделать его и несложно. Но его сложно легитимизировать – раз. На Западе возникнут сомнения, признавать или не признавать. Как минимум много нейтральных, колеблющихся стран, Венгрий, условно говоря, скажут: нет, украинцы за этого не голосовали. Этим воспользуется Россия. Условно говоря, такого рода переворот в стране, все прекрасно понимают, что он сыграет сразу на руку России, мы начнём терять территории, стабильность армии разрушится. Но я не могу полностью исключать этот сценарий», – сказал политолог.

Он объяснил, что такой вариант может быть как раз в случае жёсткой мобилизации и отсутствия просвета в плане перспектив мира.

«Если политики, с одной стороны, заиграются с мобилизацией, а, с другой стороны, не предложат армии exit strategy, грубо говоря, дорогу к миру, завершению войны. Армия тоже хочет мира. Военные – крайне рационально мыслящие люди. Чем ближе к тылу, штабу, тем больше ультра-радикализма. Чем ближе к фронту, тем больше мысли о том, что «да, мы обороняемся, защищаемся, но необходим мир». Потому что эта война потеряла перспективы того, чтобы быть завершена именно военным путём. И поэтому, если политики заиграются в мобилизацию и не предложат этой дороги к миру, которая вернёт военных домой (большинство хотят уцелеть и вернуться к семьям), то тогда риск такого переворота, силового сценария, серьёзно вырастет», – заключил Бортник.