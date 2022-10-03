«Его бы в тюрьму, а он – в депутаты» – Сладков о «генералах для мира»

Новости Украины

В российских ВС, особенно сейчас, должны служить не тепличные лампасники с фестивалями и конкурсами вместо учений, докладывающие наверх, что «всё хорошо, всё по плану», а боевые ответственные генералы, имеющие опыт боевых действий.

Об этом в своем видеоблоге заявил российский журналист-военкор Александр Сладков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Конечно, роль военачальников она очень-очень важна. А где они? Говорят, что есть генералы для войны, а есть генералы для мира. Это, конечно, такой ущербный подход. На мой взгляд, должен быть всегда один и тот же генерал. На войне он не врет начальству, не отсылает слайды, а готовится только к войне, а на войне воюет. Вот и все. То есть человек только войной занимается. Генерал не должен заниматься конкурсами, фестивалями, какими-то там поездками для обмена опытом, принимать гостей каких-то из «Бурундии», чтобы вместе с ними днем делать вид, что на учениях, а вечером делать вид, что они не пьют, понимаете? Поэтому тут дело серьезное», – объясняет Сладков.

Он привел в пример начальника главного управления боевой подготовки, который два года докладывал, что подготовка идет по плану, а как пришла Чеченская война – отказался, объяснив свой выбор слабой подготовкой бойцов, при этом имел теплый кабинет и хорошее довольствие.

«Значит, кого я уважаю. Это генерал Кандалин, командующий 19-й дивизией мотострелковой. Когда ему сказали: «Завтра идешь штурмовать Чечню, давай готовься». Декабрь или ноябрь 1994 года. Он сказал: «Я не пойду». Почему? А он афганец, смелый, совершенно ответственный человек. Он говорит: «Я не пойду, у меня же не готова дивизия». Все, он отказался. Его там «зачмырили», назначили Василия Васильевича Приземлина командиром дивизии. А он вообще классный чувак Василий Васильевич, вообще отличный. Ну, вот как бы в армии иногда даже голос командира решает все, или командующего. Василий Васильевич пошел, дослужился до генерал-лейтенанта, совершенно ответственный человек был, комендантом Грозного. Человек, как я его называю, с вырезанным чувством страха, удаленным. А второй был, я фамилию не буду называть, потому что он уже в возрасте, он был замглавкома сухопутных войск по боевой подготовке. Ну, или назовем – начальник главного управления боевой подготовки. Ему Грачев, министр обороны, говорит: «Пожалуйста, идите. Возглавьте группировку российских войск в Чечне. Все, вперед». Он говорит: «Я не пойду. Почему? Войска не готовы». Министр обороны говорит: «Генерал, два года каждый понедельник ты мне докладывал, что боевая подготовка идет согласно плану, все нормально. А теперь говоришь – не готовы».

«То есть, лампасы есть, служебная машина есть, порученец есть, ординарец есть, кабинет теплый, власть неограничена над подчиненными, защищена уставом, инструкциями и законом, зарплата «дай Бог», то есть живет – не бедствует. А как война – все, до свидания, я пошел. Ничего себе, в тюрьму надо бы. Он пошел в депутаты», – добавил журналист-военкор.