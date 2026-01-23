Его использовали и бросили. Латынина объяснила давосскую речь Зе-обиженки

Укоры в адрес Европы, озвученные на форуме в Давосе Зеленским, -свидетельство обиды киевского диктатора за то, что европейцы его использовали в противостоянии с Дональдом Трампом, а теперь бросили без должной поддержки.

Об этом в эфире видеоблога признанного иноагентом украинского журналиста Александра Шелеста заявила эмигрировавшая из России либералка, тоже иноагент Юлия Латынина, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Этот человек, как мы видели, предъявлял претензии всем. Он предъявлял претензии россиянам, что они не свергли Путина, потом претензии полякам, которые просто в лепёшку разбились… Потом он многократно предъявлял претензии Трампу. Сейчас он предъявляет претензии последней силе, которая у него осталась — тем самым людям, которые на самом деле сделали всё, чтобы сорвать его договорённости с Трампом, использовали его как оружие против Трампа.

У меня такое впечатление, что Зеленский говорит: «Ну как же, ребята, вы же мне обещали.  И вы же тоже ничего для меня не делаете», – объясняет Латынина ситуацию, в которой оказался Зе-диктатор.

Она полагает, что Запад и дальше будет действовать по формуле – «если Зеленскому можно платить только обещаниями, конечно, ему будут платить только обещаниями».

Латынина обратила внимание, что Зеленский в Давосе противоречил сам себе.

«Зеленский говорит: «Без Украины Европе никуда». Простите, ну, если Европа такая слабая, а Украина такая сильная, что мешает Украине победить Путина? И тогда европейцы с удовольствием возьмут её и в ЕС, и в НАТО. А если это Европа должна за Зеленского победить, или хотя бы остановить Путина, то причём же здесь «без Украины Европа никуда»?

Это речь человека, который сидит на военном велфере (система социальной помощи в США, выделяемая государством малоимущим и нуждающимся, – авт.) и считает, что ему все должны. И самое страшное в этой ситуации, что именно этот велфер и убивает Украину, хотя он, естественно, обогащает отдельных людей, которые сидят на внешнем общаке», – заявила Латынина.

