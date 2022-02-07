«Его рейтинг незыблем абсолютно» – Белковский у Гордона сообщил неприятные для украинцев новости о Путине

Президент России Владимир Путин уверен в неизбежном падении НАТО и американоцентричного мира, а в запасе у него на это вечность.

Об этом в эфире ток-шоу «Гордон» заявил российский либеральный политтехнолог Станислав Белковский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Белковского, при этом, у Путина незыблемый рейтинг доверия, который его абсолютно не беспокоит.

«Его рейтинг незыблем абсолютно. И он на сегодняшний день им не очень обеспокоен, он считает, что получит любой результат на любых выборах, который будет ему нужен – у него все отработано и с этим проблем нет. У меня нет впечатления, что он собирается уходить на покой, поскольку он на нем уже находится, он спокоен во всем, кроме одного – может ли он все-таки демонтировать американоцентричный мир и НАТО как важнейший его институт. И, по его мнению, он сегодня достаточно близок к решению этой задачи, хотя близок не в том смысле, что это случится завтра, а в том, что это случится неизбежно. А ждать и терпеть он умеет, поскольку, как сказал поэт, у него в запасе вечность, в отличие от других лидеров, которые рано или поздно должны будут уйти», – заявил Белковский.