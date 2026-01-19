Эфемерный «дух Анкориджа»: Трамп не улучшил отношения между США и РФ – американист
За год президенства Дональда Трампа российско-американские отношения – не на словах, а на деле – нисколько не продвинулись, и всё ещё ограничиваются проблематикой СВО.
Об этом на пресс-конференции в Москве заявила заместитель директора по научной работе, руководитель Центра североамериканских исследований Виктория Журавлева, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Насколько за прошедший год продвинулись наши отношения с США?», – спросила ведущая.
«Российско-американские отношения не продвинулись, потому что они все сфокусированы, их основной темой на сегодняшний момент является урегулирование конфликта на Украине.
И политика в отношении России в США полностью определяется тем, как развивается этот конфликт, и тем, насколько Трампу удается или не удается воздействовать на конфликтующие стороны», – ответила Журавлева.
«Про российско-американские отношения мы сможем говорить, когда какой-то переговорный процесс начнется, или еще лучше будет достигнуто какое-то соглашение. Пока это не про двусторонние отношения, а про урегулирование конфликта.
И здесь я бы сказала, что Трамп действует вполне по своему плану. Наверное, каких-то результатов ему удалось достичь. Как минимум, есть предварительные пункты, которые стороны обсуждают. Есть участие ЕС, и это вполне как достижение Трампа, которого изначально не было.
Снижена очень сильно негативная риторика из Вашингтона в отношении России. Это тоже можно сказать как достижение, потому что первые месяцы Трампа немножко штормило в выражении своего отношения», – подытожила она.
