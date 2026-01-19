Эфемерный «дух Анкориджа»: Трамп не улучшил отношения между США и РФ – американист

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

За год президенства Дональда Трампа российско-американские отношения – не на словах, а на деле – нисколько не продвинулись, и всё ещё ограничиваются проблематикой СВО.

Об этом на пресс-конференции в Москве заявила заместитель директора по научной работе, руководитель Центра североамериканских исследований Виктория Журавлева, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Насколько за прошедший год продвинулись наши отношения с США?», – спросила ведущая.

«Российско-американские отношения не продвинулись, потому что они все сфокусированы, их основной темой на сегодняшний момент является урегулирование конфликта на Украине. И политика в отношении России в США полностью определяется тем, как развивается этот конфликт, и тем, насколько Трампу удается или не удается воздействовать на конфликтующие стороны», – ответила Журавлева.