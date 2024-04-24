Эффект Балабанова: иноагент и телеведущий «Дождя» «за Севастополь ответил»

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Ведущий телеканала-иноагента «Дождь» иноагент Михаил Козырев глубоко раскаивается в том, что он собирал саундтрек для ставшего культовым фильма «Брат-2» выдающегося русского режиссёра Алексея Балабанова.

Об этом он заявил российским пранкерам Владимиру Кузнецову и Алексею Столярову (Вовану и Лексусу), позвонившим ему под видом главы офиса президента Украины Андрея Ермака, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я много раз за эти годы возвращался к тому, правильно ли я это сделал или нет. Ответ у меня только один: это вообще в тот момент воспринималось просто как комедия. Как абсурдная комедия. Это же были ельцинские еще фактически времена, Путин только-только получил власть. Все, кто работал над фильмом, считали: ну понятно же, что мы издеваемся, это сатира. Первый раз меня прошибло на премьере, когда Сухоруков с экрана сказал «Вы мне еще за Севастополь ответите», и зал разразился хохотом и аплодисментами», – сказал Козырев.

Он переживает из-за того, что фильм получился «инструкцией для Путина» и надеется на победу Украины или покушение на президента РФ.

Свое общение с пранкерами Козырев закончил нацистской кричалкой, которая правильно у него получилась со второго раза.