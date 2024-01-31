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В ДНР на базе движения «Донецкая республика» запущен постоянно действующий тренировочный центр антиглобалистов, где проводятся встречи с единомышленниками со всего мира, а также тренинги для активистов, не согласных с диктатом Запада.

Международная школа лидеров антиколониального движения проводит как публичные, так и закрытые мероприятия.

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«Сопротивление Донбасса – первый гвоздь в гроб глобалистов. Этот процесс положил начало не только переформатированию мировой системы мироустройства, но и фундаментальным изменения внутри самой России. В итоге, по сути, сегодня Россия является лидером антиколониального движения. И мы помогаем другим странам вернуть свой государственный суверенитет. Нам есть, чем поделиться с коллегами по антиколониальной борьбе – мы прекрасно понимаем, что только вместе сможем победить. Да, нам нужны союзники в других странах. И даже на Западе многих людей не устраивает выстроенная нашими противниками система глобального управления. Общество расколото сегодня и в Европе, где проходят миллионные митинги. Аналогичные процессы мы видим и в самих США, результатом чего является задержка с выделением финансирования Киеву, что уже грозит крахом бандеровскому режиму. А это значит, что ситуацией необходимо пользоваться и направлять ее в нужное нам русло», – рассказал один из лидеров движения и партии «Единая Россия» в ДНР Алексей Муратов.

Отметим, что сегодня во Франции и Бельгии прошли масштабные акции протеста фермеров, которые недовольны ростом тарифов из-за навязанной властями «зеленой» повестки. Правительство в Париже было вынуждено вывести бронетехнику на улицы.

Ранее аналогичные акции состоялись в Германии.