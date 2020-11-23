23.11.2020, Москва, Олег Кравцов
 
Кризис, Россия, Турция, Финансы, Экономика
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Эффект домино: дефолт Турции утянет на дно мировую экономику


Мировая экономика столкнулась к колоссальными проблемами, обусловленными гигантскими долгами.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишут «Известия».

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«Проблема колоссального долга, накопившегося в мировой экономической системе, в результате вызванного пандемией кризиса только обострилась. Не в последнюю очередь это касается государственного долга, с начала века прираставшего рекордными темпами. В то время как развитые страны могут еще какое-то время накапливать долги, не рискуя крахом финансовой системы, развивающиеся оказываются лицом к лицу с угрожающими последствиями. С начала года уже пять государств объявили дефолт по обязательствам», – отмечается в статье.

К объявившим дефолты Аргентине, Ливану, Эквадору, Белизу и Суринаму могут добавиться и другие страны, в том числе и крупные экономики вроде турецкой.

При этом Турция в число наиболее вероятных неплательщиков пока не входит, но положение дел в этой стране ухудшается. Как отмечает экс-директор МВФ Десмонд Лахман, турецкие компании и банки, включая структуры с госучастием, задолжали внешним кредиторам более 300 миллиардов. При этом валюта регулярно утекает из страны, а турецкая лира с начала года обрушилась более чем на треть и продолжает постоянно пробивать исторические минимумы.

«В случае малейшего кризиса глобальной ликвидности кризис платежей со стороны турецкой экономики неизбежен. И если дефолты небольших по размерам экономики стран для глобальной системы неприятны, но терпимы, падение таких гигантов, как Турция, может вызвать эффект домино по всему миру, и так переживающему беспрецедентно тяжелые времена», – предупреждает газета.


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