«Эффект отказа от красных линий» – в ОАЭ начались настоящие мирные переговоры

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Ряд факторов говорят о том, что в ОАЭ начались настоящие мирные переговоры, а не очередная клоунада Киева.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил либеральный военный эксперт Валерий Ширяев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Переговоры в Абу-Даби – это самое важное событие текущей и предстоящей недели. Во-первых, эти переговоры заранее не объявлялись. Есть цитата Ушакова, что инструкции делегации России были даны ночью. Ночью вызвали, сказали: руки в ноги, всем собираться. Сколько уже было этих переговоров? Что ты не можешь подождать двое суток? Нет, вы вылетаете утром, вот вам инструкции. Это не просто так. И по очень небольшим деталям, которые до нас сейчас доходят – это впервые выглядит как настоящие переговоры. Ведь переговоры публичными не бывают о таких интимных вещах, как зоны контроля и так далее», – указал он.