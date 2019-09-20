«Эффект Штайнмайера»: в Киеве завертелись как ужи на сковородке
Киеву необходимо срочно доносить до европейцев, что минский комплекс мер якобы не является легитимным, чтобы предотвратить дальнейшее выдвижение Западом формул, вроде «плана Штайнмайера».
Об этом в ходе пресс-конференции заявил бывший представитель Украины при ЕС и НАТО Владимир Василенко передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Минские договорённости – это результат и последствие вооружённой агрессии России против Украины. Это не инструмент достижения мира, а инструмент навязывания Украине условий, которые смертельно опасны для самого её существования.
С точки зрения международного права, это вообще нелигитимный акт, при том он недействительный с момента его подписания, потому что то, что произошло и сам текст Минских договорённостей противоречит статье 52 Венской конвенции права международных договоров, где чётко сформулирован общепризнанный международный опыт, а именно, что соглашение, навязанное государству силой или с применением угрозы силы, является недействительным с момента его подписания.
Также недействительными Минские договорённости являются и с точки зрения Конституции Украины и украинского законодательства», – уверяет Василенко.
«Это нужно систематически, постоянно и с фактами доносить до наших западных партнёров, чтобы предотвратить выдвижений всяких формул, типа формулы Штайнмайера. Не поздно это сделать и сегодня.
Нужно чётко сформулировать позицию государства, чётко донести её до общества и, опираясь на волю украинского большинства, занять чёткую позицию в переговорах», – настаивает украинский деятель.
Напомним, ОБСЕ в лице председательствующей Словакии уже заявила, что «формула Штайнмайера» является составной частью Минских соглашений.
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