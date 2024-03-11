Эффект СВО и пропажи Чубайса: с российских чиновников-либералов сползают зомби-маски
После отъезда из России бывшего главы Роснано Анатолия Чубайса «в элитах исчезает полюс зла».
Таким наблюдением философ Александр Дугин поделился на ютуб-канале «Эмпатия Манучи», передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Элита начинает понимать. Сейчас идут очень позитивные процессы. Я иногда встречаюсь с разными высокопоставленными людьми. Некоторых из них я подозревал в том, что они и есть то зло, представители открытой либеральной верхушки, которая все испортила.
А через некоторое время после разговора с этими людьми, я понимаю, что человек либо перешел полностью на нашу позицию, либо всегда был таким, только не говорил об этом. Мы начинает говорить: а кто же тогда этот внутренний враг в элитах», – сказал Дугин.
Он считает, что даже если представитель элиты только хочет казаться патриотом, все равно добро начнет укрепляться. Иноагентам философ посоветовал, как можно быстрее бежать из России, потому что их статус скоро неизбежно изменится на «враг народа».
Спасибо!
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