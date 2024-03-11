Эффект СВО и пропажи Чубайса: с российских чиновников-либералов сползают зомби-маски

После отъезда из России бывшего главы Роснано Анатолия Чубайса «в элитах исчезает полюс зла».

Таким наблюдением философ Александр Дугин поделился на ютуб-канале «Эмпатия Манучи», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Элита начинает понимать. Сейчас идут очень позитивные процессы. Я иногда встречаюсь с разными высокопоставленными людьми. Некоторых из них я подозревал в том, что они и есть то зло, представители открытой либеральной верхушки, которая все испортила.

А через некоторое время после разговора с этими людьми, я понимаю, что человек либо перешел полностью на нашу позицию, либо всегда был таким, только не говорил об этом. Мы начинает говорить: а кто же тогда этот внутренний враг в элитах», – сказал Дугин.