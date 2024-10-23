«Эффективнее наших ракет» – глава Пентагона принялся расхваливать украинские дроны

Дешёвые киевские беспилотники гораздо эффективнее, дальше бьют по тылам РФ, чем это могли бы делать американские баллистические ракеты.

Об этом журналистам в Риме заявил министр обороны США Ллойд Остин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы продолжим инвестировать в их возможности нанесения дальних ударов. Мы видели, что они разработали возможность массового производства очень эффективных беспилотников, которые могут преодолевать впечатляющие расстояния. Они поражают цели на расстоянии 400 км от границы и даже дальше с высокой точностью. И они могут делать это за небольшую стоимость, по сравнению с баллистической ракетой.

Так что есть смысл инвестировать в эту возможность и в их способность продолжать масштабироваться. И я думаю, что это ответ на вопрос, который у них возникнет не только сейчас, но и в будущем», – сказал Остин.