«Эффективнее наших ракет» – глава Пентагона принялся расхваливать украинские дроны

Константин Серпилин.  
23.10.2024 16:40
  (Мск) , Рим
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Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Политические диверсии, Провокации, Пропаганда, Россия, США, Сюжет дня, Украина


Дешёвые киевские беспилотники гораздо эффективнее, дальше бьют по тылам РФ, чем это могли бы делать американские баллистические ракеты.

Об этом журналистам в Риме заявил министр обороны США Ллойд Остин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Дешёвые киевские беспилотники гораздо эффективнее, дальше бьют по тылам РФ, чем это могли бы...

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«Мы продолжим инвестировать в их возможности нанесения дальних ударов. Мы видели, что они разработали возможность массового производства очень эффективных беспилотников, которые могут преодолевать впечатляющие расстояния. Они поражают цели на расстоянии 400 км от границы и даже дальше с высокой точностью. И они могут делать это за небольшую стоимость, по сравнению с баллистической ракетой.

Так что есть смысл инвестировать в эту возможность и в их способность продолжать масштабироваться. И я думаю, что это ответ на вопрос, который у них возникнет не только сейчас, но и в будущем», – сказал Остин.

Журналист уточнил, решает ли это те же проблемы, что решило бы разрешение на удары западными ракетами вглубь РФ.

«Как уже было сказано, дальность ракеных ударов составляет 300 км, а они (беспилотники) точно поражают цели на расстоянии более 400 км. Так что они могут это делать с минимальными затратами. Это уравновешивает баланс. И если они смогут продолжать свои усилия, мы должны быть в состоянии себе это позволить, поэтому для них имеет смысл расширять эти возможности. Для нас имеет смысл инвестировать в то, что они делают. Это работает. Это эффективно и точно», – рассуждал глава Пентагона.

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