«Эффективнее наших ракет» – глава Пентагона принялся расхваливать украинские дроны
Дешёвые киевские беспилотники гораздо эффективнее, дальше бьют по тылам РФ, чем это могли бы делать американские баллистические ракеты.
Об этом журналистам в Риме заявил министр обороны США Ллойд Остин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Мы продолжим инвестировать в их возможности нанесения дальних ударов. Мы видели, что они разработали возможность массового производства очень эффективных беспилотников, которые могут преодолевать впечатляющие расстояния. Они поражают цели на расстоянии 400 км от границы и даже дальше с высокой точностью. И они могут делать это за небольшую стоимость, по сравнению с баллистической ракетой.
Так что есть смысл инвестировать в эту возможность и в их способность продолжать масштабироваться. И я думаю, что это ответ на вопрос, который у них возникнет не только сейчас, но и в будущем», – сказал Остин.
Журналист уточнил, решает ли это те же проблемы, что решило бы разрешение на удары западными ракетами вглубь РФ.
«Как уже было сказано, дальность ракеных ударов составляет 300 км, а они (беспилотники) точно поражают цели на расстоянии более 400 км. Так что они могут это делать с минимальными затратами. Это уравновешивает баланс. И если они смогут продолжать свои усилия, мы должны быть в состоянии себе это позволить, поэтому для них имеет смысл расширять эти возможности. Для нас имеет смысл инвестировать в то, что они делают. Это работает. Это эффективно и точно», – рассуждал глава Пентагона.
Спасибо!
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