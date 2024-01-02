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На передовой украинские подразделения постоянно видят поддержку с воздуха российских частей, тогда как украинская авиация работает часто, но неэффективно.

Об этом на встрече с почитателями говорили комбаты 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ, сформированной недобитыми «ветеранами» запрещённого в РФ нацистского «Азова» под командованием украинского националиста Андрея Билецкого, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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На вопрос, как часто «азовцы» видят поддержку авиации в небе, комбат с позывным «Бот» ответил, что российскую – всё время. Однако, уточнили из зала, имеется в виду воздушные силы Украины.

«Частенько видим, но эффективность очень маленькая у авиации, к сожалению. Я имею в виду и вертолёты, и самолёты», – признал «Бот».

Возникла неловкая пауза, после чего авторы вопроса назвались представители 18-й отдельной бригады армейской авиации. Они пришли на встречу, чтобы «подякувать» комбатам и от всего лётного состава подарить флаг, на котором подписались «те, кто был в Мариуполе и герои Украины».

«Мужчины, ваше время придёт», – попытался загладить ситуацию «Бот», после чего боевики торжественно сфотографировались на сцене с «прапором».