«Эффективность – ноль» – украинские лётчики опозорились на встрече с ветеранами «Азова»

Вадим Москаленко.  
02.01.2024 20:05
  (Мск) , Киев
Просмотров: 2343
 
ВСУ-убийцы, Дзен


На передовой украинские подразделения постоянно видят поддержку с воздуха российских частей, тогда как украинская авиация работает часто, но неэффективно.

Об этом на встрече с почитателями говорили комбаты 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ, сформированной недобитыми «ветеранами» запрещённого в РФ нацистского «Азова» под командованием украинского националиста Андрея Билецкого, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

На передовой украинские подразделения постоянно видят поддержку с воздуха российских частей, тогда как украинская...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.


На вопрос, как часто «азовцы» видят поддержку авиации в небе, комбат с позывным «Бот» ответил, что российскую – всё время. Однако, уточнили из зала, имеется в виду воздушные силы Украины.

«Частенько видим, но эффективность очень маленькая у авиации, к сожалению. Я имею в виду и вертолёты, и самолёты», – признал «Бот».

Возникла неловкая пауза, после чего авторы вопроса назвались представители 18-й отдельной бригады армейской авиации. Они пришли на встречу, чтобы «подякувать» комбатам и от всего лётного состава подарить флаг, на котором подписались «те, кто был в Мариуполе и герои Украины».

«Мужчины, ваше время придёт», – попытался загладить ситуацию «Бот», после чего боевики торжественно сфотографировались на сцене с «прапором».

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Январь 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Декабрь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть